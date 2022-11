ECOFEU PREMIUM ALU 160 PN, l'exutoire de fumée à rupture de pont thermique pour toiture plate

Véritable fenêtre plane pour toiture terrasse, il permet le désenfumage naturel et apporte l'air frais dans les bâtiments tertiaires ou industriels.

Le lanterneau de désenfumage Ecofeu Premium Alu 160 PN remplit tous les critères pour être éligible aux Certificats d'Economies d'Energies et répond aux exigences de la RT 2012 et des bâtiments BBC.



Ecofeu Premium Alu 160 PN est le nouvel exutoire de fumée de Kingspan Light + Air à énergie pneumatique certifié CE selon la norme EN 12101-2. Il bénéficie d'une isolation haute performance avec des cadres à rupture de pont thermique en profilés d'aluminium. L'aération pneumatique est intégrée, celle-ci permet d'augmenter le confort et la productivité des occupants.



Ecofeu Premium Alu 160 PN, l'exutoire conçu 100% à rupture de pont thermique.



La trappe de désenfumage Ecofeu Premium Alu 160 PN garantit une isolation haute performance (Urc= 1.3 W/m².K). Les cadres dormant et ouvrant sont réalisés en profilés à rupture de pont thermique, équipés de joints EPDM sur tout le pourtour de l'appareil. La costière à rupture de pont thermique est réalisée en acier galvanisé, elle est isolée par 50 mm de laine de roche.

Une finition haut de gamme et un très large choix de dimensions.

La finesse des profilés 100% en aluminium fait d'ECOFEU PREMIUM ALU 160 PN, une fenêtre plane de désenfumage d'excellente qualité et très esthétique.