L’offre de revêtement de sol naturel linoléum pour tous types d’environnements

Marmoleum est un produit qui offre caractère et qualité à tous types d'environnements : établissements de santé, éducation, loisirs ou commerces.

Champion de la conception de linoléum, Forbo Flooring affiche un palmarès d’une extrême créativité : Marmoleum marbled, solid, linear, modal, decibel, imagine… déclinent pas moins de 278 coloris, 15 décors et 3 formats (lés, dalles et lames). Tous partagent une composition issue jusqu’à 97 % de matières premières d’origine naturelle, dont 68 % biosourcées d’origine végétale et 44 % recyclées. Ils bénéficient, par ailleurs, du meilleur classement de l’étiquetage sanitaire A+ pour la qualité de l’air intérieur.

Notre gamme linoléum Marmoleum naturel est idéale et efficace pour de nombreuses applications, telles que les hôpitaux, les salles de classe, les restaurants, hôtels, jusqu'à nos espaces intérieurs comme les chambres d'enfants et même nos salles de bain/salles d'eau.

Tendances colorées agrémentant les espaces de santé ou d’enseignement, tons neutres et effets matières pour les espaces plus chics en matière d’hôtellerie ou de commerce, jusqu’au effets marbrés traditionnels pour des musées à l’esprit authentique, les possibilités sont multiples… et naturelles !

Référence emblématique de sa démarche éco-responsable, Forbo Flooring confère aujourd’hui à Marmoleum une durabilité optimale grâce à un traitement de surface nouvelle génération, Topshield pro. Il apporte une meilleure performance à l’abrasion, une meilleure résistance aux taches et donc un meilleur entretien.