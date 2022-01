Réhabilitation d’un bel espace réhabilité abritant 5 salles de cinéma au sein du quartier de Chiswick de Londres

Le cinéma de Chiswick, un quartier de Londres, a missionné l’agence de design Caulder Moore pour rénover sa décoration tout en respectant son style Art Déco datant de 1934. Caulder Moore a sélectionné Muraspec pour ses revêtements numériques sur mesure qui habillent les murs des salles de réunion privées.

Un effet marbre avec des lignes géométriques couleur or constitue le motif requis pour évoquer la splendeur du style Art Déco.



Avec des murs asymétriques, la prise de mesures précises a été la clé de la réussite de ce projet afin de permettre la fabrication des revêtements sur mesure.



Notre équipe Digital anglaise a travaillé main dans la main avec l’équipe de designers de l’agence afin d’ajuster au mieux le motif grâce à la production d’échantillons à l’échelle en amont de la production finale.

La solution offerte par Muraspec

Notre équipe a réalisé le calepinage. Pour créer le motif, nous avons choisi d’imprimer sur une base de revêtement brillant doré (revêtement fabriqué à notre usine et bénéficiant du PV Feu Euroclass B-S2,d0) et de recouvrir 95% de la surface avec notre encre blanche afin de donner l’effet marbre souhaité. Les lignes or ont été laissées vides dans le fichier d’origine, ce qui permet au doré servant de base de ressortir au sein du motif.



Grâce à notre longue expérience en tant que fabricant de revêtements, nous avons pu identifier lequel de nos matériaux aurait le meilleur rendu une fois imprimé et également la meilleure durée de vie.



Caulder Moore a sélectionné Muraspec pour 2 raisons principales : 1. nos compétences internes au sein de notre équipe dédiée à l’impression numérique ; 2. notre qualité de fabricant de revêtement mural.



Nous avons collaboré tout au long du projet avec les contractants et les entreprises de pose en partageant nos conseils techniques pour l’installation afin d’assurer la meilleure finition, tout en respectant les délais imposés pour ce chantier.

Résultats

L’effet marbre des revêtements muraux se marie parfaitement avec les courbes du mobilier et de l’éclairage, pour un rendu totalement dans l’esprit du luxe et de l’opulence qui caractérisent le style Art Déco.



Un bel espace réhabilité abritant 5 salles de cinéma au sein du quartier de Chiswick.