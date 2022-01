WEBINAR : Entretien des infrastructures routières et des ouvrages d’art

Avec une connaissance parfaite de la géotechnique, URETEK® a développé une solution innovante d’injection de résine pour la consolidation des sols. Découvrez notre accompagnement pour l’entretien de vos infrastructures routières et ouvrages d’art lors de notre webinar live du jeudi 03 février à 11h.

Nos deux intervenants, M. Frédéric Pitou et M. Morgan Poirier membres de notre service GC dédié à ces travaux, vous présenteront différents exemples de nos interventions réalisées dans ce domaine, et la réponse que nous apportons aux problématiques récurrentes :

Ruptures de la structure

Affaissements en tranchée

Affaissements et tassements différentiels

Les solutions URETEK® permettent la stabilisation et éventuellement le relevage de toute ou partie d’une voirie concernée par des désordres, grâce à la confortation des voiries affaissées ainsi que le relevage et la stabilisation des battements de dalles.



Vous pourrez échanger avec nos intervenants pendant 45 min et leur poser vos questions en lien avec vos problématiques, pour découvrir nos actions et le résultat qu’apporte nos solutions dans de multiples situations.



