La porte grand trafic aluminium S4700 - LEUL Menuiseries

Avec sa feuillure pouvant accueillir des complexes verriers de 28 à 44 mm et son classement A*4, E*7B, V*C3, la porte GT S4700 répond aux attentes acoustiques et/ou sécuritaires tout en présentant de très bonnes performances thermiques. Son Uw = 1.6 w/m²K. L’isolation thermique du vitrage est renforcée par une couche de faible émissivité, argon et warm edge noir.

La porte Grand Trafic S4700 dispose d’un joint bouclier thermique en périphérie, systématiquement apposé sur le dormant pour plus de performance. Ses paumelles renforcées sont réglables sur 3 axes. Les barrettes ajourées sur l’ouvrant sont efficaces pour limiter l’effet bi-lame.