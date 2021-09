Rénovation de toiture d'un bâtiment de stockage : Le chantier de A à Z

C’est sous une douceur angevine que nous démarrons ce nouveau communiqué propre à nos conseils et prestations pour le bâtiment. En effet, il s’agissait ce printemps de la rénovation d’un entrepôt de stockage situé près d’Angers en Maine-et-Loire. Avec cet exemple, nous tenons à rappeler la précision de nos actions, que ce soit en neuf ou pour la mise en conformité de constructions existantes. Les services Bluetek vous proposent une prestation globale allant de l’étude à la finalisation du projet. La preuve en images.

Pré-projet et prise de cotes

Le projet a consisté exclusivement en la rénovation du désenfumage en toiture d’un bâtiment de stockage. Anciennes voûtes et sheeds ont été vérifiés afin de concrétiser une offre globale de remise en conformité. Un des éléments sera réhabilité grâce à une costière coiffante réalisée sur-mesure.

État général lanterneaux en place

Lanterneaux en place

Étude et Implantation

Le bâtiment est divisé en 3 cantons et soumis à la réglementation concernant les Etablissements Industriels et Commerciaux (E.I.C.). Le calcul est donc de 1/100ème de surface au sol du local en tenant compte de la surface géométrique Av des exutoires (SGO).

Schéma d'implantation des lanterneaux par Ludovic Berthonneau

La SGO et, de fait, le nombre de lanterneaux, ont donc été calculés en ce sens. Une voûte a été complétée par un appareil de désenfumage à doubles vantaux. Il s’agit d’une adaptation particulière rendue possible par une costière coiffante sur-mesure Bluecoif.

Schéma de principe assemblage voûte/lanterneau et cotes fabrication spéciale Bluetek

Pour la réhabilitation des sheeds, 3C Étanchéité a fait appel aux services Bluetek. Les costières en place ont été découpées. Une cornière périphérique a été posée.

Schéma de principe découpe et adaptation costière par 3C Étanchéité

Projet Finalisé

Ludovic Berthonneau a étudié l’intégralité du dossier et assuré la coordination entre entreprises extérieures et client. Il a aussi été un lien permanent avec les Services Travaux Bluetek qui ont réalisé la pose (et la dépose) des lanterneaux de toiture.