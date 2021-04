La SACVL (Société Anonyme de Construction de la Ville de Lyon) poursuit la rénovation et la valorisation de son patrimoine tout en améliorant le confort des habitants. Très engagé pour le développement durable au travers notamment de son plan de réhabilitation énergétique, ce bailleur porte une attention toute particulière à la qualité et au recyclage des matériaux.

La façade est un élément majeur à prendre en compte lors de travaux de rénovation, en ce qu’elle reflète et révèle la personnalité du bâtiment. Les revêtements de façade, par le choix des matériaux et des couleurs, participent à l’intégration paysagère tout en apportant un côté unique à chaque bâtiment. Ces choix esthétiques réalisés dans le cadre d’une réhabilitation énergétique constituent également une occasion de répondre aux exigences règlementaires nationales et européennes en termes de performance thermique et environnementale : maîtriser les charges de chauffage, limiter la précarité énergétique et agir ainsi en faveur d’une baisse significative des émissions de gaz à effet de serre.



Dans le cadre de sa réhabilitation par les sociétés Chanel et Soriev – avec la mise en place d’un système d’Isolation Thermique par l’Extérieur, la résidence Roger Poisson bénéficie des solutions en laine de roche et du service de recyclage des matériaux Rockcycle de ROCKWOOL.



Sur les chantiers de réhabilitation de la SACVL, une attention toute particulière est aujourd’hui portée au recyclage des matériaux : en limitant les déchets ultimes ou valorisés énergétiquement, l’utilisation de matériaux isolants recyclables à l’infini participe à l’économie circulaire.

C’est le cas des solutions en laine de roche qui ont été utilisées sur ce chantier résidentiel, comme en témoigne Christophe DEGRAVE, Directeur Adjoint du service Patrimoine de la SACVL :

« En s’associant à des fournisseurs certifiés ISO 14001, la SACVL souligne sa volonté de travailler avec des entreprises aux fortes exigences quant à l’amélioration continue en matière de performance énergétique, de gestion des déchets et de préservation des ressources naturelles. »

Respect de l’environnement et sécurité des occupants

Cette réhabilitation respectueuse de l’environnement s’articule de surcroît avec les problématiques liées à la sécurité du bâtiment. La garantie que la sécurité des occupants ne serait pas impactée a motivé le choix des matériaux isolants en laine de roche ROCKWOOL, incombustibles par nature : « Il s’agit d’un choix de matériaux qui permet de maitriser, d’une part, les risques liés à la phase chantier (stockage d’isolant en pied d’immeuble) et d’autre part, le risque du feu de façade sur toute la durée de vie de l’Isolation Thermique par l’Extérieur », explique Christophe DEGRAVE. La mise en œuvre du système REVITHERM EP LDR de la société PPG Seigneurie en façade, associant un isolant en laine de roche et des enduits ignifugés, respecte scrupuleusement les dernières normes de résistance au feu les plus exigeantes.

Durabilité et stabilité dimensionnelle associées au recyclage des matériaux

La durabilité étant une notion essentielle pour la gestion sur le temps long d’une résidence, les isolants constitués à 97% de basalte permettent d’éviter toute prolifération fongique. Quant au système enduit mince sur isolant mis en œuvre (qui fait l’objet d’une certification en cours de validité), il permet d’estimer une durabilité de plus d’une vingtaine d’années, moyennant entretien (certificats ETE et DTA validés par le CSTB). « La stabilité dimensionnelle, au feu et aux moisissures ont déjà fait leurs preuves sur de précédents projets de la SACVL. C’est donc tout naturellement que nous avons réédité ce choix, en y ajoutant le programme de recyclage des matériaux Rockcycle pour coller à l’urgence environnementale », précise Christophe DEGRAVE.



Concrètement, avec Rockcycle, les entreprises trient les chutes de laine, les emballages polyéthylènes et les palettes en bois récupérés sur les chantiers dans des Big Bags. Ces chutes sont ensuite réinjectées sur les lignes de fabrications de ROCKWOOL et transformées en produits. Les emballages polyéthylènes sont recyclés et les palettes en bois, quant à elles, sont réparées, si besoin, et même réutilisées.



Pour Nathan DEJERT, Conducteur de Travaux chez Chanel, c’est la possibilité d’allier la qualité de réalisation et l’écologie : « L’essence même de notre profession consiste à rénover des bâtiments pour garantir leur esthétique, la performance énergétique et la pérennité. Il est par conséquent primordial pour nous d’être acteur des différents procédés mis à disposition par nos fournisseurs, tel que le service de recyclage Rockcycle de ROCKWOOL. »

Des ressources locales mises en œuvre sur ce chantier

Sur cette opération de réhabilitation lyonnaise, l’ensemble des parties prenantes – maitrise d’œuvre, entreprises, sont des acteurs locaux et partenaires. Les matériaux utilisés proviennent de France et plus particulièrement de la région Auvergne Rhône-Alpes, où ROCKWOOL France abrite son site historique à Saint-Éloy-les-Mines depuis 40 ans, ce qui permet de limiter les flux logistiques.



L’expertise et le savoir-faire des entreprises locales associés à la qualité des matériaux régionaux recyclables permettent à ce projet de satisfaire en tout point la maitrise d’ouvrage en associant ressources locales et environnementales, recyclabilité, protection passive contre l’incendie et durabilité.



Maître d’ouvrage : SACVL

Maitrise d’œuvre : SIRADEX, Atelier Coursac / Waterkeyn

Revêtements extérieurs : Chanel, Soriev

Produits utilisés : Système Seigneurie PPG : REVITHERM EP LDR incluant Ecorock DUO, Rockfaçade Premium, Rockpanel