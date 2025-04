Rénovation énergétique du toit : les 5 piliers selon EDILIANS

Une isolation optimisée pour une rénovation maximisée

Pour gagner en confort l’hiver comme l’été, le toit doit être bien isolé. Cette isolation limite les déperditions thermiques et génère des économies considérables sur les factures énergétiques. Comment s’assurer de sélectionner le bon isolant ? Une valeur est essentielle : le R, la résistance thermique. Plus cette valeur est élevée, plus le matériau est isolant. Découvrez la gamme isolation d’EDILIANS.

Une étanchéité soignée pour éviter l’humidité

Deuxième pilier d’une toiture bien rénovée : l’étanchéité ! Si l’étanchéité à l’air améliore le confort thermique pendant la saison hivernale, l’étanchéité à l’eau protège la maison et les matériaux isolants des dégâts liés à d’éventuelles infiltrations. Sous les tuiles, les écrans de sous-toiture assurant une bonne étanchéité sont essentiels pour optimiser la rénovation du toit.

Une ventilation optimisée pour assurer la longévité

Parce qu’étanchéité doit toujours rimer avec bien ventilé, la ventilation de la sous-toiture fait partie des piliers de la rénovation énergétique. Elle préserve les matériaux posés sous les tuiles en prévenant l’accumulation d’humidité, la condensation et la formation de moisissures. Évidemment, elle participe aussi grandement au confort d’été ! Liteaux ventilés, tuiles de ventilation, larmiers, closoirs : EDILIANS propose plusieurs solutions de ventilation, en fonction des configurations.

Un choix de tuiles bien avisé au service du confort d’été

Vous avez en tête les tuiles en terre cuite rouges ? Les gammes de tuiles sont beaucoup plus vastes, surtout chez EDILIANS ! Parmi tous nos coloris, on retrouve notamment des teintes très claires…qui renvoient les rayons UV, et participent directement au confort de la maison en été puisque plus la teinte des tuiles est claire, plus la température sous la couverture diminue. Une solution simple et efficace pour les maisons installées dans les régions qui subissent les canicules estivales ! Néanmoins, l’isolation reste un impératif pour préserver le confort d’hiver et réduire les consommations du logement à cette saison.

Une installation solaire qui a tout pour plaire

Enfin, pour aller encore plus loin dans la rénovation énergétique, pourquoi ne pas profiter des travaux de toiture pour installer des panneaux photovoltaïques ? Produire sa propre « énergie propre » grâce à une installation solaire fait chuter le bilan carbone ET la facture énergétique, tout en améliorant le diagnostic de performance énergétique (DPE) du bâtiment. Une solution triplement vertueuse ! Chez EDILIANS, nous proposons une belle offre solaire, et notamment une gamme de tuiles solaires pour une parfaite intégration.