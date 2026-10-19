Renson obtient la médaille Bronze EcoVadis pour sa démarche durable

Construire des espaces sains... durablement

Depuis plus de 115 ans, Renson développe des solutions qui améliorent le confort, la santé et le bien-être dans les bâtiments. Grâce à ses solutions de ventilation, de protection solaire extérieure et d'habillage de façade, l'entreprise contribue chaque jour à la création d'espaces de vie et de travail plus sains.

Mais aujourd'hui, construire des espaces sains ne se limite plus à la performance des bâtiments. Les enjeux environnementaux, sociaux et éthiques occupent une place croissante dans les attentes des clients, partenaires et prescripteurs du secteur de la construction.

C'est dans cette dynamique que s'inscrit la vision de Renson : « Construire des espaces sains... durablement ». Une ambition qui s'applique non seulement aux solutions développées par l'entreprise, mais également à sa manière d'entreprendre.

Une reconnaissance internationale des engagements de Renson

Cette démarche vient d'être récompensée par l'obtention de la médaille Bronze EcoVadis, l'une des références mondiales en matière d'évaluation de la performance RSE des entreprises.

EcoVadis évalue les organisations selon quatre grands piliers :

Environnement

Social et droits humains

Éthique

Achats responsables

Grâce à cette distinction, Renson rejoint le top 35% des entreprises évaluées par EcoVadis au niveau mondial au cours des douze derniers mois.

Une démarche portée par des actions concrètes

Cette reconnaissance reflète les efforts entrepris par Renson pour intégrer les principes du développement durable dans l'ensemble de ses activités.

Qu'il s'agisse de réduire son impact environnemental, de promouvoir des pratiques éthiques, d'investir dans ses collaborateurs ou de renforcer la responsabilité de sa chaîne d'approvisionnement, l'entreprise poursuit un même objectif : générer un impact positif durable, tant pour ses clients que pour la société.

Pour Paul Renson, CEO de l'entreprise : « Pour Renson, cette reconnaissance n’est pas un aboutissement, mais une nouvelle étape dans le cadre d’un parcours d’amélioration continue. Nous continuons d’investir dans notre capital humain, dans des produits durables, des processus efficaces et une chaîne de valeur responsable. Nous souhaitons ainsi générer un impact positif et durable, tant pour nos clients, nos collaborateurs et nos partenaires que pour les générations futures. »

Une étape dans un processus d'amélioration continue

L'obtention de la médaille Bronze EcoVadis constitue une étape importante, mais certainement pas une finalité.

Face aux défis climatiques et sociétaux, Renson poursuit ses efforts afin d'améliorer continuellement ses performances RSE et de renforcer son rôle d'acteur responsable dans le secteur de la construction.

Parce que construire les bâtiments de demain, c'est aussi construire une entreprise durable aujourd'hui.

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