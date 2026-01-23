Système Linius : ventilation performante et confort acoustique au Centre Hospitalier du Mans
Publié le 23 janvier 2026
Ventilation et gestion acoustique au cœur d’un site hospitalier
Dans un établissement de santé, maintenir un environnement calme et confortable est essentiel, tant pour les patients que pour les équipes médicales.
Au Centre Hospitalier du Mans, la zone technique en toiture comprend des équipements CVC générant naturellement des bruits et des flux d’air importants. Le défi était d’assurer une ventilation efficace tout en limitant les nuisances acoustiques vers les chambres et les espaces de soins.
Pour répondre à ces enjeux, la maîtrise d’ouvrage a retenu la solution Linius de Renson, un système de bardage en aluminium reconnu pour sa robustesse, sa modularité, son esthétique… et sa praticité lors de l’exploitation du bâtiment.
Linius L.050.00 & L.150 ACL : performance, protection, silence… et accès facilité aux installations
La combinaison des modèles L.050.00 (ventilation) et L.150 ACL (version acoustique) permet d’assurer simultanément :
- Une ventilation optimale des installations CVC
- Une réduction significative du bruit grâce aux lames acoustiques intégrées
- Une protection durable contre les intempéries
- Une intégration esthétique en façade comme en toiture
Le système Linius offre un accès facile aux installations grâce à l’intégration discrète de portes dans la continuité du bardage, permettant d’atteindre rapidement et en toute sécurité les équipements situés derrière la façade
Une solution idéale pour les environnements où la continuité de service est essentielle, comme dans un centre hospitalier.
Les bénéfices de la solution Linius au Centre Hospitalier du Mans
- Ventilation optimale pour installations CVC
- Réduction acoustique grâce aux lames L.150 ACL
- Protection durable contre les intempéries
- Intégration esthétique en aluminium
- Possibilité d’intégrer des portes dans le bardage
- Combinaison de différents types de lames possible pour une façade esthétique
- Solution adaptée aux environnements sensibles (santé, enseignement, tertiaire)
