Système Linius : ventilation performante et confort acoustique au Centre Hospitalier du Mans

Ventilation et gestion acoustique au cœur d’un site hospitalier

Dans un établissement de santé, maintenir un environnement calme et confortable est essentiel, tant pour les patients que pour les équipes médicales.

Au Centre Hospitalier du Mans, la zone technique en toiture comprend des équipements CVC générant naturellement des bruits et des flux d’air importants. Le défi était d’assurer une ventilation efficace tout en limitant les nuisances acoustiques vers les chambres et les espaces de soins.

Pour répondre à ces enjeux, la maîtrise d’ouvrage a retenu la solution Linius de Renson, un système de bardage en aluminium reconnu pour sa robustesse, sa modularité, son esthétique… et sa praticité lors de l’exploitation du bâtiment.

Linius L.050.00 & L.150 ACL : performance, protection, silence… et accès facilité aux installations

La combinaison des modèles L.050.00 (ventilation) et L.150 ACL (version acoustique) permet d’assurer simultanément :

Une ventilation optimale des installations CVC

Une réduction significative du bruit grâce aux lames acoustiques intégrées

Une protection durable contre les intempéries

Une intégration esthétique en façade comme en toiture

Le système Linius offre un accès facile aux installations grâce à l’intégration discrète de portes dans la continuité du bardage, permettant d’atteindre rapidement et en toute sécurité les équipements situés derrière la façade

Une solution idéale pour les environnements où la continuité de service est essentielle, comme dans un centre hospitalier.

Les bénéfices de la solution Linius au Centre Hospitalier du Mans