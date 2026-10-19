Douze FDES documentent le plafond acoustique Sonvika® Optima de Kingspan Acoustics®

Douze FDES pour documenter les configurations prescrites

Lorsqu’un plafond acoustique entre dans le calcul environnemental d’un bâtiment, la donnée retenue gagne à correspondre au produit réellement prévu. Kingspan Acoustics® met à disposition des prescripteurs des Fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) individuelles pour son plafond en laine de bois Sonvika® Optima. Elles couvrent trois épaisseurs (15, 25 et 35 mm), des versions brutes ou peintes et deux liants : ciment blanc ou FUTURECEM®.

Cette granularité permet aux architectes, bureaux d’études et économistes de sélectionner dans la base Inies la fiche associée à la configuration envisagée, au fil des choix de finition et d’épaisseur. Établies sur une durée de vie de référence de 50 ans, les FDES décrivent les impacts du produit sur son cycle de vie selon la méthode en vigueur et après vérification par une tierce partie. Elles constituent une donnée environnementale pour l’évaluation du bâtiment, et non un label ou un classement du produit.

Un plafond en laine de bois jusqu’à αw = 1,00

Sonvika® Optima est un panneau en laine de bois liée au ciment, muni d’un voile acoustique au dos. En plafond suspendu avec plénum, les valeurs publiées varient selon l’épaisseur : αw = 0,85 en 15 mm avec un plénum de 185 mm, αw = 0,95 en 25 mm avec 175 mm de plénum et αw = 1,00 en 35 mm avec 165 mm de plénum. Les deux dernières configurations relèvent de la classe A d’absorption acoustique selon la norme EN ISO 11654 ; les résultats d’essai sont établis selon la norme EN ISO 354.

La pose sur ossatures T24 ou T35 permet de déposer les dalles pour accéder au plénum et aux réseaux. Les panneaux peuvent être découpés pour adapter le calepinage aux dimensions de la pièce et aux équipements intégrés au plafond, selon les prescriptions de mise en œuvre. Le choix d’une épaisseur ou d’un système de pose s’effectue donc en fonction des performances recherchées et des contraintes du projet.

Des performances qui s’illustrent dans une école

Les performances de Sonvika® Optima ont déjà été mises à profit dans les nouveaux locaux du groupe scolaire Charlie Dalin, conçu par TANK Architecte aux Sables-d’Olonne avec l’accompagnement acoustique de Venathec. Ce choix de matériaux illustre l’attention accrue portée au confort sonore dans les espaces scolaires. En effet, en optant pour les solutions Kingspan Acoustics®, TANK Architecte et la ville des Sables-d’Olonne ont pu adapter l’acoustique de chacun des espaces aux usages prévus : réfectoire, classes, circulations et hall bénéficient ainsi d’une acoustique adaptée aux besoins de calme et de concentration propres à une école.

Ce retour de projet complète l’approche environnementale : la sélection d’un plafond se construit à partir de plusieurs critères, dont les performances acoustiques, l’intégration architecturale, les conditions de pose et les données nécessaires à l’évaluation environnementale.

© TANK © TANK

Rendez-vous à Architect@work Paris

Kingspan Acoustics® présentera ses solutions acoustiques en laine de bois au salon Architect@work Paris, stand 187, les 21 et 22 octobre 2026. Les visiteurs pourront découvrir Sonvika® Optima et échanger avec l’équipe sur les performances, les finitions, les configurations de plafond et la documentation disponible.

Pour en savoir plus exit_to_app