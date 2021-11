Architect At Work se tiendra pour la deuxième fois, les 2 et 3 décembre 2021, au Parc des Expositions de Bordeaux. Cet événement atypique, réservé aux architectes et autres prescripteurs, présentera une sélection de plus de 400 nouveaux produits ainsi qu’un programme d’interventions réalisées par des architectes et experts reconnus.