Un appel à projet lancé pour inciter les entreprises à miser sur le réemploi

Le Booster du Réemploi lance un appel à projets pour accompagner gratuitement 20 TPE ou PME du secteur du bâtiment. L’objectif : réaliser une analyse de l’entreprise pour proposer une feuille de route adaptée au développement d’une activité incluant du réemploi.

Les matériaux de réemploi sont de plus en plus plébiscités par les entreprises du bâtiment, en témoignent les cahiers de charges des maîtres d’ouvrage, qui en incluent toujours plus au fil des années. Maîtrises d’ouvrage, entreprises, architectes… Tous demandent de plus en plus de matériaux de réemploi de qualité.

Pour répondre à cette demande, le Booster du Réemploi a créé le Pass Ready to Circular, un programme de transformation des TPE et PME du bâtiment vers le réemploi, avec le soutien financier de l’Ademe et de Valobat.

Le Pass Ready to Circular se base sur une méthodologie en trois étapes : un audit de maturité au réemploi, un plan d’actions de transformation précis et exécutable et enfin, la mise en pratique de celui-ci.

Un accompagnement gratuit pour se familiariser au réemploi

Par ailleurs, le Booster du Réemploi lance un appel à projet pour accompagner gratuitement 20 entreprises qui souhaitent réaliser la première étape du Pass Ready to Circular : l’audit de maturité.

Sont concernées toutes les entreprises du bâtiment de moins de 250 personnes, de tout corps d’état, situées en France (Métropolitaine, DROM et COM).

Une fois la candidature de l’entreprise validée, l’accompagnement se déroulera en deux étapes. Sur la base d’un entretien de deux heures en vision, un diagnostic de maturité en matière de réemploi sera dans un premier temps réalisé. Celui-ci permettra de connaître et comprendre l’organisation de l’entreprise sur la base de six critères (stratégie, logistique, ressources humaines, marketing/vente, finance, produits).

Enfin, une feuille de route simplifiée sera rédigée, pour développer l’activité de l’entreprise en lien avec le réemploi.

L’appel à projets est ouvert jusqu’au 30 avril 2025. Pour en savoir plus et candidater, cliquez ici.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock