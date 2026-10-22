Rideau métallique EROS D6 : la robustesse par la conception

EROS D6 : la robustesse ne se résume pas à l’épaisseur

Sur un rideau métallique, augmenter l’épaisseur de la lame n’est pas le seul moyen d’améliorer la tenue du tablier. Avec EROS D6, JAVEY mise sur un profil nervuré en acier de 6/10ᵉ pour associer rigidité, résistance et légèreté. Une réponse destinée aux commerces, ateliers et bâtiments industriels recherchant un équilibre entre performance technique, coût et facilité de pose.

Fabriquée en France sur les lignes historiques MISCHLER, la lame D6 bénéficie d’un outil industriel et d’un savoir-faire reconnu. JAVEY en maîtrise la conception et la fabrication : son profil exclusif a été développé pour cette épaisseur, afin de répondre aux contraintes d’installation et d’utilisation des professionnels.

Une lame pleine nervurée, un tablier plus léger

Sa lame pleine est réalisée en acier galvanisé Z275 sans fleurage, d’une épaisseur de 6/10ᵉ. Son pas est de 147 mm, pour une épaisseur de profil de 21 mm.

Les nervures renforcent la rigidité de la lame, améliorent la stabilité et la tenue au vent du tablier. Cette conception allie finesse de l’acier et robustesse, ce qui permet d’alléger le tablier par rapport à une lame plate de 8/10ᵉ.

La résistance au vent se joue aussi dans les coulisses

Si la géométrie de la lame contribue à la rigidité du tablier, elle ne détermine pas à elle seule la résistance au vent du rideau. Celle-ci dépend de l'association entre les lames et les coulisses qui les maintiennent. EROS D6 peut ainsi répondre à différents niveaux d'exigence selon les dimensions et la configuration de l'installation.

Avec des coulisses standards en U de 60 mm, le rideau peut atteindre la classe 2 de résistance au vent.

Pour les ouvertures de plus grandes dimensions ou les bâtiments particulièrement exposés, JAVEY propose une configuration avec coulisses anti-tempête permettant d'atteindre la classe 5.

Une même lame, deux configurations de coulisses : la résistance du rideau s'adapte aux contraintes du bâtiment.

Cette possibilité permet également d'équiper plusieurs ouvertures d'un même site avec un profil de lame identique, tout en ajustant les performances de chaque fermeture.

Un gain de confort considérable

Pour simplifier l’installation, les coulisses et les plaques sont préassemblées en usine. Le pas de 147 mm, quant à lui, réduit le nombre de lames nécessaires à l’assemblage du tablier et diminue ainsi le temps de pose.

Pour l’installateur, le bénéfice est concret : la manutention est facilitée et la pose plus confortable. Le poids réduit limite également l’effort demandé à la motorisation.

Une motorisation choisie selon le rythme d’utilisation

EROS D6 peut être manœuvré manuellement par tirage bâton ou par moteur (central ou tubulaire). Les moteurs centraux sont prévus pour effectuer 10 cycles par jour non consécutifs tandis que les motorisations tubulaires en permettent 25.

Trois modes de fonctionnement sont possibles : pression maintenue, mode mixte avec montée par impulsion et descente à pression maintenue, ou mode automatique avec montée et descente par impulsion. Une boîte à clés, une boîte à deux boutons, un émetteur radio ou un clavier à code peuvent être ajoutés en option. Selon le moteur, la manœuvre de secours s’effectue par câble, manivelle ou chaîne.

Un équipement ajusté aux contraintes du bâtiment

Disponible en finition galvanisée ou peinte, la lame EROS D6 peut recevoir en option un thermolaquage parmi 126 teintes RAL. Son profil en relief donne au tablier une ligne contemporaine et la configuration peut être complétée par un caisson galvanisé ou thermolaqué, avec ou sans joues, et par un joint d’étanchéité sous la lame finale. Ces équipements permettent d’adapter la fermeture aux contraintes et aux besoins de chaque installation. Avec EROS D6, JAVEY propose une fermeture robuste et compétitive pour les usages courants, sans chercher à remplacer systématiquement toutes les lames de plus forte épaisseur.

Profil nervuré, tablier allégé, pose facilitée, finitions et choix des motorisations : l’enjeu est de retenir la bonne combinaison technique.

La robustesse n’est pas qu’une question d’épaisseur. C’est aussi une question de conception.