JAVEY
70700 GY
France
JAVEY : Un des leaders dans la Fabrication des Fermetures en France
Implantée au cœur de La Franche-Comté, JAVEY est une entreprise familiale qui conçoit et fabrique des Fermetures sur-mesure depuis 1986 pour l'industrie et l'habitat.
Elle se distingue par son expertise et son innovation.
Une Gamme Complète et Innovante :
- Portes sectionnelles industrielles
- Rideaux métalliques, transparents et isolés
- Portes accordéon
- Portes souples rapides
- Portes de garage résidentielles
- Portes de service
Chaque produit est conçu pour répondre aux besoins spécifiques des clients, combinant robustesse, sécurité et esthétisme.
Points Forts :
Pourquoi Choisir JAVEY ?
Plus de 35 ans d'expertise familiale dans la fabrication de fermetures sur-mesure
Qualité Française : Des portes sectionnelles et rideaux métalliques 100% français, fabriqués avec des matériaux de première qualité, répondant aux normes les plus strictes.
Technologie et Innovation au Service de la Qualité
JAVEY se démarque par ses technologies audacieuses et brevetées, garantissant des produits de haute qualité et fiables.
Une Excellence Reconnue
Membre de Bpifrance Excellence et de la French Fab, JAVEY se distingue par son engagement envers l'Innovation et l'Excellence. L'entreprise est reconnue pour sa capacité à allier performance technique et design, offrant ainsi des solutions personnalisées de haute qualité.
Installation Simplifiée
Des fermetures robustes et fiables, assurant une satisfaction client optimale.
Sécurité et design soigné, répondant aux exigences les plus élevées des clients.
Des innovations techniques brevetées qui offrent des solutions performantes et uniques.
Rideau métallique EROS
Avec sa gamme complète « EROS by Javey », Javey propose bien plus qu'une simple fermeture : un véritable élément architectural et commercial. Que ce soit...
Porte accordéon ZEUS
ZEUS by Javey est une gamme complète de portes accordéons, coulissantes, pliantes… pour des dimensions moyennes, grandes ou très grandes. Nos portes ZEUS by Javey sont réalisées...
Rideau EROS TRANSPARENCE
Le modèle « TRANSPARENCE » permet ainsi de sécuriser les vitrines tout en conservant une visibilité optimale, valorisant les produits même après fermeture...
Porte sectionnelle industrielle ARIANE sans ressorts
ARIANE SANS RESSORTS est une porte sectionnelle industrielle révolutionnaire représentant LA solution idéale pour une large gamme d'applications industrielles. Sa conception innovante...
Kit universel sans ressorts
Pourquoi continuer à remplacer des ressorts… alors qu’il est possible de s’en passer ? Dépanner une porte sectionnelle industrielle sans attendre, quand les ressorts...