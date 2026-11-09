EROS D6 : L’association entre robustesse et empreinte carbone réduite

JAVEY chiffre le gain carbone de sa démarche d’écoconception.

Quand l’innovation ne se limite pas à la performance technique

JAVEY développe ses fermetures avec une exigence claire : augmenter la performance technique, renforcer la sécurité et améliorer la longévité de ses produits. Et, lorsque la conception le permet, l’entreprise met tout en œuvre pour produire mieux et réduire ainsi les impacts mesurés. Ce qui en résulte : des produits robustes et sûrs, qui répondent aux attentes du marché et qui, aujourd’hui, tendent davantage à s’accorder aux enjeux environnementaux actuels.

Pour les commerces et les bâtiments industriels, EROS D6 offre une fermeture robuste à l’empreinte carbone réduite. Issu de la démarche d’écoconception de JAVEY, à comparaison égale, ce rideau métallique génère plus de 20 % d’émissions de gaz à effet de serre en moins sur son cycle de vie qu’un rideau à lames acier 8/10ᵉ classique.

Environ 225 kg de CO₂e de moins dans le scénario étudié

Selon notre étude écoconception ADEME, pour une ouverture de 3 m × 4,5 m et à raison de trois cycles par jour pendant trente ans, EROS D6 génère environ 225 kg de CO₂e de moins que le rideau à lames acier 8/10ᵉ pris comme référence équivalente.

Pour donner un ordre de grandeur, cet écart correspond aux émissions de CO₂ de 28 554 recharges de smartphone ou de près de 1 500 km parcourus par une berline familiale.

Ce résultat concerne les émissions de gaz à effet de serre dans ce périmètre précis de dimensions et d’utilisation. Il donne aux professionnels un élément concret pour intégrer l’empreinte carbone au choix de leur fermeture.

Une lame nervurée pour conjuguer rigidité et allègement

Développé dans la continuité du savoir-faire MISCHLER et fabriqué avec l’expertise JAVEY, EROS D6 repose sur une lame pleine spécifiquement conçue en 6/10ᵉ. Son profil fortement nervuré renforce la rigidité du tablier et contribue à sa stabilité ainsi qu’à sa résistance aux contraintes extérieures. Avec des coulisses standards en U de 60 mm, le rideau peut atteindre la classe 2 de résistance au vent. Pour les ouvertures de plus grandes dimensions ou les bâtiments particulièrement exposés, JAVEY propose une configuration avec coulisses anti-tempête permettant d'atteindre la classe 5.

Sur certaines configurations, à conditions d’usage comparables, cette conception permet d’alléger le tablier par rapport à une lame plate de 8/10ᵉ. Pour les installateurs, cet allègement facilite la manutention et la pose, tout en ménageant davantage l’utilisation du moteur.

Résistance, poids et facilité de mise en œuvre doivent être appréciés ensemble pour répondre aux besoins du projet. Destiné notamment aux commerces, ateliers, réserves et bâtiments industriels, EROS D6 associe robustesse, sécurité et esthétique, tout en conciliant performances techniques et maîtrise des coûts.

À travers cette démarche, JAVEY complète ses exigences de performance, de sécurité et de longévité par une évaluation chiffrée des émissions de gaz à effet de serre.