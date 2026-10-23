CVC haute performance au Château de Montreuil

L’expertise de Rabier Fluides Concept pour un chantier d’exception

Aux portes de Nantes, le Château de Montreuil a été entièrement réhabilité pour accueillir réceptions, séminaires et mariages haut de gamme. Il a été distingué lauréat des Trophées 3 Diamants Mitsubishi Electric, une récompense qui souligne la qualité de sa rénovation énergétique et la pertinence des choix techniques réalisés.

Pour concrétiser cette ambition, le maître d’ouvrage s’est appuyé sur Rabier Fluides Concept, bureau d’études spécialisé dans la conception de systèmes CVC pour bâtiments tertiaires et sites patrimoniaux.

Le domaine, composé du château, de l’Orangerie et des dépendances réaménagées, présentait des contraintes fortes : volumes variés, surfaces vitrées importantes, toiture entièrement reprise et impératif d’intégration discrète des équipements. Une configuration idéale pour démontrer la valeur ajoutée de l’ingénierie fluides.

Patrimoine, confort et exigences techniques : une équation complexe

Le bureau d’études a dû composer avec un bâti ancien, des usages intensifs liés aux évènements et une volonté claire du maître d’ouvrage : offrir un confort haut de gamme tout en préservant l’architecture Belle Époque du site.

Cela impliquait :

une gestion thermique précise dans des zones aux comportements très différents,

une ventilation silencieuse adaptée à des espaces très fréquentés,

une architecture CVC discrète afin de ne pas altérer l'esthétique du domaine,

une stratégie énergétique durable et cohérente sur l’ensemble des bâtiments.

Cette approche globale a permis de créer une installation homogène, performante et adaptée à chaque configuration d’usage.

Une installation CVC performante et sobre, pensée pour le long terme

Rabier Fluides Concept a privilégié une architecture technique Mitsubishi Electric pour concilier puissance, flexibilité et sobriété.

Les solutions conçues par le bureau d’études ont été mises en œuvre par l’installateur nantais certifié IDC ÉNERGIES, expert reconnu dans l’intégration de systèmes CVC performants sur des projets complexes. Sa maîtrise technique a garanti une installation parfaitement conforme aux exigences du site et aux standards de qualité attendus.

Le système DRV R2 assure une gestion extrêmement fine des températures, capable de produire chauffage et rafraîchissement simultanément selon les besoins des zones. Cette technologie garantit des conditions homogènes, qu’il s’agisse de petites pièces du château ou de volumes plus complexes comme l’Orangerie.

La ventilation double-flux installée offre un renouvellement d’air optimal, indispensable lors des réceptions pouvant réunir plusieurs centaines de personnes. Sa diffusion silencieuse par gaines perforées permet de contrôler les flux d’air sans perturber la qualité acoustique des espaces.

Pour la production d’eau chaude sanitaire, le bureau d’études a préconisé une pompe à chaleur CO₂, solution bas carbone parfaitement dimensionnée pour les besoins élevés du site, notamment lors des week-ends avec occupation complète des 70 couchages.

Enfin, la supervision AE 200 / AE 50 assure un pilotage intelligent, offrant au gestionnaire du domaine une vision claire des consommations et une grande facilité d’exploitation.

Une intégration technique maîtrisée

La dimension patrimoniale du château a imposé une intégration technique exemplaire.

Rabier Fluides Concept a coordonné la conception des réseaux, l’implantation des unités et le passage des gaines pour garantir une installation invisible pour les visiteurs, tout en restant accessible pour la maintenance.

Un travail d’autant plus remarquable que les bâtiments présentaient de nombreux éléments protégés, des hauteurs variables et des contraintes structurelles importantes.

Un chantier récompensé pour son excellence technique

Le projet du Château de Montreuil, lauréat des Trophées 3 Diamants, illustre la capacité de Rabier Fluides Concept à mener des études CVC sur des sites complexes, où les exigences esthétiques et techniques doivent coexister sans compromis.

Grâce à une installation performante, sobre et parfaitement intégrée, le domaine bénéficie aujourd’hui d’un confort remarquable, adapté à toutes les configurations évènementielles.

Un exemple abouti de ce que peut apporter une ingénierie maîtrisée lorsqu’elle accompagne un patrimoine d’exception.

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