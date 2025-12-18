Pour déployer son activité sur le marché français, Javey nomme un nouveau directeur commercial. Il s’agit de Guillaume Combes, qui affiche « un long parcours chez des grands industriels ».

Spécialiste des fermetures industrielles sur mesure, Javey veut renforcer sa présence sur le marché français, en misant sur son réseau commercial. C’est dans ce contexte que la marque annonce un nouveau directeur commercial, Guillaume Combes.

« Son expertise du marché, son sens du terrain et sa culture du service client s’accordent pleinement avec les valeurs pragmatiques et humaines qui demeurent les fondements de notre entreprise familiale. Sa vision et sa capacité à fédérer seront des atouts essentiels pour accélérer notre croissance et renforcer notre position sur un marché en évolution constante », loue Marie-France, directrice générale de Javey.

« Un long parcours chez des grands industriels »

« Après un long parcours chez des grands industriels », M. Combes se réjouit de rejoindre une société familiale « bien ancrée dans son terroir en Franche-Comté ».

Sa carrière commence en 1995, en tant que responsable secteur de Luxaflex, marque de stores. De 2000 à 2002, il est technico-commercial chez Somfy avant de devenir animateur réseaux chez Expert France entre 2002 et 2008.

Parmi ses expériences les plus significatives, on relève ses 11 ans au sein de l’activité France de Burbendoff. Chez l’expert des volets roulants, il passe du poste de commercial Installateurs en 2008 à celui de chef des ventes nationales Fabricants en 2019.

En 2019, Guillaume Combes atterrit chez Hörmann, fabricant de portes de garage et de portes d’entrée, où il enchaîne deux fonctions de direction commerciale.

Maintenant directeur commercial, M. Combes devra développer la stratégie commerciale du groupe, surveiller les tendances du marché et améliorer l’expérience client. Le tout en collaboration avec le service Marketing-Communication.

Différents axes ont été définis dans sa feuille de route, dont le renforcement de la marque Javey auprès des installateurs. Le directeur commercial de Javey devra également se tourner vers le réseau de distributeurs pour déployer son offre Mischler.

Sans compter le lancement d’une offre de produits semi-finis, composants et profilés destinée aux fabricants de fermetures, ainsi que la structuration d’une offre pièces détachées et services.

Par Virginie Kroun