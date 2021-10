AMF THERMATEX® Varioline Motif : Personnaliser à 100 % son plafond via l’impression numérique

Le leitmotiv du spécialiste des plafonds multi-matériaux KNAUF CEILING SOLUTIONS : concrétiser les désirs créatifs des prescripteurs ! Sa gamme design AMF THERMATEX® Varioline Motif illustre une nouvelle fois cet engagement. Totalement personnalisable, cette dalle minérale, revêtue d’un voile de verre non-tissé acoustique, devient le terrain artistique de l’architecte.

Esquisse retranscrite en XXL pour habiller le mur d’un hall d’accueil de bureaux, reproduction d’un ciel moutonneux ou d’un champ de lavande pour égayer les espaces d’un hôpital, animaux dans une crèche pour l’esprit ludique, éléments de signalétique dans un centre commercial, portrait d’une personnalité publique, ou simplement logo d’entreprise affiché sur une ou plusieurs dalles…, AMF THERMATEX® Varioline Motif ouvre le champ des possibles grâce à l’impression numérique.

Quelle que soit l’image ou la couleur, la réalisation est simple. Il suffit au prescripteur de fournir un fichier en haute définition* et la surface totale du projet créatif. L’impression des dalles AMF THERMATEX® Varioline Motif s’effectue dans l’usine allemande de KNAUF CEILING SOLUTIONS, garantissant les propriétés acoustiques et la résistance au feu exigées par les maîtres d’oeuvre et d’ouvrage. Deux critères essentiels, notamment dans les Établissements Recevant du Public.

Au-delà de l’esthétique… la performance

Mise en oeuvre sur les plafonds et les murs, la gamme est disponible :

dans des performances acoustiques comprises entre 0,65 et 0,95 αw (Classe A),

(Classe A), en dalle carrée (600 x 600 mm et 625 x 625 mm) et panneau bande (1 200 x 300 mm,1 200 x 600 mm, 1 500 x 300 mm et 1 800 x 300 mm),

(600 x 600 mm et 625 x 625 mm) et (1 200 x 300 mm,1 200 x 600 mm, 1 500 x 300 mm et 1 800 x 300 mm), avec les ossatures cachées et apparentes selon l’esthétique finale recherchée.

Elle s’installe et se démonte aisément si les équipes de maintenance ont besoin d’intervenir au niveau des réseaux. Pratique et économique, en cas d’une fuite d’eau ou d’un coup sur une dalle, celle-ci peut être réimprimée de manière individuelle sans avoir à changer l’ensemble du visuel.



AMF THERMATEX® Varioline Motif est fabriquée avec 43 % minimum de matière recyclée et se recycle à 100 %.