Un partenariat gagnant-gagnant dans le domaine de la fenêtre de toit

Roto Fenêtres de Toit, société pionnière dans son domaine d’activité et orientée depuis toujours vers le service premium, propose désormais à l’ensemble de ses partenaires, qu’ils soient artisans, distributeurs ou négoces, un accompagnement sur mesure pour mutualiser les compétences et forces de chacun, simplifier les démarches et accentuer ses ventes.

Les professionnels du bâtiment sont confrontés depuis près de trois ans à de nombreuses problématiques, jusque-là inconnues à ce degré et qui impactent leur activité au quotidien : crise sanitaire, flambée du coût des matières premières, ruptures de stock, crise énergétique.



Partant de ce postulat et toujours soucieuse de ses clients, la société Roto, pionnière dans le domaine de la fenêtre de toit premium depuis 1935, souhaite accompagner encore davantage l’ensemble de ses partenaires via des services sur mesure, mutualiser les compétences et forces de chacun, afin de gagner en performance et développer les ventes de ses produits, toujours tournés vers le haut-de-gamme.

Un des grands principes de cette démarche tient dans la prise de commande, par exemple pour un projet B-to-C, Roto prend charge l’ensemble des démarches administratives, souvent chronophages pour l’artisan, dès la réception de commande, jusqu’à la facturation et le règlement de la prestation de pose est directement effectué par le fabricant, gage de fiabilité et d’une garantie de paiement immédiat. En parallèle, Roto souhaite également renforcer ses activités de formation au sein de l’Académie, pour une meilleure maitrise et optimisation des temps de pose pour l’installateur.



2023 sera une année charnière pour bon nombre de professionnels, mais ils pourront compter sur le soutien de Roto, ses produits de qualité, des équipes à leur disposition et un accompagnement dédié pour relever les challenges à venir dans un marché de la fenêtre de toit toujours en croissance.

