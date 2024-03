Appels à projets Réemploi par Ecominéro : les candidatures sont ouvertes !

Ecominéro, l’éco-organisme qui accompagne les producteurs de produits et matériaux de construction inertes dans le cadre de la REP PMCB (responsabilité élargie), poursuit ses actions pour soutenir la construction durable et s’engage aux côtés des acteurs du réemploi et de la réutilisation avec le lancement de ses appels à projets.

Rappel sur le terme « réemploi » Le principe du réemploi est de donner une seconde vie au produit ou matériau de construction inerte. C’est-à-dire qu’à aucun moment il ne devient déchet et que son usage est identique à celui pour lequel il a été conçu. Il faut faire la distinction avec le terme réutilisation qui admet un changement d’usage du produit ou matériau. La pédagogie sur la notion de réemploi est un enjeu pour porter le développement de sa pratique. À l’occasion de la Journée mondiale du recyclage le 18 mars dernier, Ecominéro a publié un article dédié à la compréhension des pratiques du réemploi, réutilisation, recyclage et valorisation consultable sur le site internet ecominero.fr. L’ambition d’Ecominéro pour le réemploi Le réemploi est une pratique encore isolée : 1% selon le rapport sur le réemploi des matériaux de construction de l’ADEME publié en mars 2022. En tant qu’acteur de la construction durable, Ecominéro projette de porter cette pratique à 5% d’ici à 2028. Pour y parvenir, l’éco-organisme partageait à l’automne 2023 son plan d’actions en faveur du réemploi articulé autour de 5 axes stratégiques, inscris dans une logique d’économie circulaire : Promouvoir le réemploi et la réutilisation

Accompagner les chantiers

Renforcer l’offre de produits et matériaux réemployés

Simuler la demande de produits et matériaux

Engager les metteurs en marché À propos des appels à projets Pour être moteur du développement de la pratique du réemploi, Ecominéro lance 4 appels à projets : Les diagnostics ressources afin d’accompagner leur réalisation – candidatures ouvertes

afin d’accompagner leur réalisation – candidatures ouvertes L’ accompagnement des chantiers pour soutenir les expérimentations de diverses natures (déconstruction, rénovation, réhabilitation…) – candidatures ouvertes

pour soutenir les expérimentations de diverses natures (déconstruction, rénovation, réhabilitation…) – candidatures ouvertes Les études de faisabilité pour de nouvelles activités de réemploi dont l’objectif est de soutenir et encourager leur implantation – candidatures ouvertes

dont l'objectif est de soutenir et encourager leur implantation – candidatures ouvertes L'accompagnement pluriannuel des activités de réemploi via un soutien financier – ouverture des candidatures en mai 2024 Vous souhaitez en savoir plus sur le réemploi ou bien candidater à l'un des appels à projets d'Ecominéro ? Rendez-vous sur notre site.