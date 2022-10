Salle de bains : webersys hydro silence, nouveau système d’étanchéité acoustique pour douches à l’italienne (accessibilité PMR)

En réponse aux exigences de l’arrêté « douche zéro ressaut » imposant désormais dans les logements neufs (à l’exception de ceux construits pour le propre usage du propriétaire) une zone de douche sans ressaut, Weber s’est engagé dans le développement d’un procédé inédit qui associe performances acoustiques et étanchéité : webersys hydro silence.

Le challenge était double car la réalisation d’une douche à l’italienne sans ressaut dans un logement collectif impose, de facto, la mise en oeuvre d’une sous-couche acoustique associée à une étanchéité.



Or, jusqu’à présent, les procédés d’étanchéité liquide ou manufacturés ne pouvaient être appliqués sur chapes flottantes, et, d’autre part, le siphon de sol se révélait souvent un point faible acoustique favorisant la propagation du bruit solidien d’un logement à l’autre.



Weber a donc imaginé une solution complète, clé en main, parfaitement adaptée aux salles de bains pour personne à mobilité réduite. webersys hydro silence intègre ainsi :

Une sous-couche d’isolation phonique sous chape (type weberfloor 4955) ou sous carrelage webersys acoustic ;

; Une chape à performance améliorée pour réaliser une forme de pente sur weber chape express par exemple ;

; Un Système d’Étanchéité Liquide sous Avis Technique, webersys hydro stop ou webertec superflex D2 ;

; Un siphon acoustique compatible.

Façade : la collection d’enduits matricés weber terranova print encore enrichie et une innovation « roller » des plus ingénieuses

Pionnier dans le matriçage d’enduit minéral, la gamme exclusive weber terranova print conjugue effets de reliefs, de textures et de couleurs. Les imitations brique, pierre de taille, bois ou encore bambou, côtoient des motifs résolument contemporains et tendance, comme les décors graphiques Distorsion, Strate, Empilement…



À raison de 3 nouvelles matrices par an (parmi les dernières nées, Ondes et Havane), Weber propose un large panel aux architectes, prescripteurs, façadiers et entreprises de construction en quête d’originalité et de différenciation. D’autant qu’elles se mettent en oeuvre aussi bien en neuf qu’en rénovation sur un système d’isolation par l’extérieur. Enfin, Weber offre même la possibilité d’une solution sur mesure, assurant la conception de matrices à la demande.



Et l’industriel franchit encore un nouveau seuil dans son statut de leader créatif en lançant sur le marché une toute nouvelle référence de rollers !

Sous brevet Weber, le matriçage d’enduit minéral témoigne d’une véritable ambition esthétique. La matrice préformée se révèle contrainte dans l’épaisseur de l’enduit pour laisser, par relief, une empreinte décorative.

La façade devient un véritable terrain d’expression, l’occasion pour un architecte de signer avec inventivité un bâtiment, pour un aménageur foncier de mettre en avant des options individualisées au sein d’un lotissement ou tout simplement pour tout un chacun d’envisager l’extérieur de sa maison comme le prolongement de la déco intérieure que l’on se plaît souvent à soigner.

Des décors inédits

Avec plus de 30 décors, 8 frises et 144 teintes, weber terranova print se distingue par la diversité de ses graphismes.



Au rang des nouveautés, la matrice Havane tient son nom du bâtiment où elle a été mise en oeuvre originellement, la Résidence Havane, située à Saint-Jean-de- Védas, dans l’Hérault. Créée spécifiquement pour cet ensemble de 63 logements collectifs signé par le cabinet A+ARCHITECTURE, les architectes ont ensuite fait le choix d’en céder les droits afin qu’elle puisse intégrer le catalogue weber terranova print. Désormais, ce dessin aux empreintes végétales feuillues peut parer toute façade, se révélant particulièrement adapté lorsque le bâti bénéficie aux alentours d’un écrin de verdure, afin d’en prolonger l’harmonie.

