Batimat : le stand SINIAT sera entièrement conçu en plaque de plâtre et recyclé à la fin du salon !

Le leader technique de la plaque de plâtre s’engage à réutiliser et à recycler 100% des éléments en plaque de plâtre de son stand Batimat. De la conception à la déconstruction, tout a été pensé dans les moindres détails pour un impact environnemental le plus faible possible.

Une prouesse en termes de design

La première étape de cette démarche a été de demander aux équipes Siniat Design de concevoir un stand sur-mesure où la grande majorité des éléments de structure, d’équipements et de décoration sont en plaques de plâtre ! Siniat Design, la «haute-couture» de la plaque de plâtre, est fort d’un savoir-faire au service des projets architecturaux les plus audacieux et réalise des formes complexes, arrondies ou encore cintrées à l’extrême, à partir de plaques de plâtre. Pour cela, Siniat Design traduit chaque projet en éléments préfabriqués en atelier, qui sont simples à mettre en œuvre et ne génèrent aucun déchet sur chantier.



Le bureau d’études Siniat Design a donc appliqué cette démarche pour concevoir un stand à la fois original et vertueux, démontrant également la qualité et la résistance des plaques de plâtre Siniat. Structure du stand, cloisons, rangements, bar, comptoirs d’accueil, mange-debout... tout est réalisé sur mesure, à partir de plaques de plâtre parfaitement recyclables.

Une démarche complète

Au-delà de la construction de son stand, Siniat aborde l’ensemble de sa présence sur Batimat dans le même esprit durable et responsable :

choix d’un traiteur bio, qui travaille avec des produits locaux, qui gère et trie ses déchets,

impression raisonnable des brochures, leaflets et dossiers de presse imprimés en France sur papier écolabellisé,

gadgets en nombre limité fabriqués exclusivement en France,

mise en place de poubelles adaptées pour trier les déchets au quotidien sur le stand même.

Déconstruction et recyclage

À la fin du salon, le stand Siniat sera déconstruit et l’ensemble des éléments transférés sur le site d’Auneuil en Ile-de-France. Toutes les pièces en état d’usage seront directement réutilisées sur place dans le show-room, au centre de formation et dans les parties bureau. Le plâtre étant un matériau recyclable à l’infini, le reste sera directement réintroduit dans la chaîne de production du site.

Un engagement durable

Les salons et foires expo sont très gourmands en énergie et générateurs de nombreux déchets. Après sa certification Cradle to Cradle, la mise en place de la collecte et du recyclage Éco Plâtre, et son engagement actif au sein de l’organisme Valobat, Siniat fait sur Batimat la démonstration de sa volonté de participer à l’adoption de nouvelles et bonnes pratiques pour un meilleur respect de l’environnement.



À découvrir Salon Batimat, Pavillon 1, Allée N, Stand 84.

Pour en savoir plus exit_to_app