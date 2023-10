Saunier Duval se réjouit de la position du chef de l’Etat en faveur du « Fabriqué en France » des pompes à chaleur

« Historiquement, Saunier Duval a commencé la production de pompes à chaleur sur son site de Nantes en 2010. Nous avons connu une montée progressive de nos volumes jusqu’à une accélération entre 2021 et 2022. Cette année, nous avons même atteint une capacité de production de 120 000 pompes à chaleur. Nous y retrouvons notamment la fabrication de nos pompes à chaleur au fluide naturel R290, jusqu’à 700 fois moins émissif que les fluides traditionnels. »

« Grâce à des investissements de 30 millions d’euros dans les deux années à venir, nous comptons porter cette capacité à 160 000 unités produites par an pour répondre aux besoins des consommateurs. Notre usine est aujourd’hui le plus grand site français de fabrication d’unités extérieures de pompes à chaleur air / eau », déclare Régis Luttenauer, directeur de Vaillant Group en France (marques Saunier Duval et Vaillant).

La pompe à chaleur, une solution d’avenir

Une pompe à chaleur (PAC) est un système de chauffage et de rafraîchissement voire de production d’eau chaude sanitaire.



Quels sont ses avantages ?

Solution respectueuse de son environnement : la pompe à chaleur vient capter les calories naturellement présentes dans l’air extérieur (air-eau ou air-air) ou le sol (eau-eau) pour alimenter le circuit de chauffage

Éligibilité aux aides financières en vigueur (MaPrimeRénov’ et Eco-Prêt à Taux Zéro)

Économies d’énergie : utilisation d’une part importante d’énergie gratuite et renouvelable

Polyvalence : produits adaptés en rénovation comme en construction neuve (solution optimisée pour la RE2020 1 )

) Pilotage à distance possible via des applications smartphones

Possibilité d’associer une pompe à chaleur et une chaudière pour créer un système hybride

Chez Saunier Duval, nous apportons également une attention toute particulière aux performances acoustiques de nos pompes à chaleur, ce qui les placent parmi les plus silencieuses du marché.

Assemblage (gauche) et brasage (droite) sur les lignes de production pompes à chaleur, usine Saunier Duval, Nantes.

1 - Applicable depuis janvier 2022, la réglementation RE2020 porte de nouvelles ambitions visant à réduire l’empreinte carbone du bâtiment, en plus de limiter sa consommation énergétique. La RE2020 s’applique à tous les projets de type résidentiel (logements individuels comme collectifs), ainsi que certains types de constructions non résidentielles tels que bureaux et bâtiments d’enseignement.

