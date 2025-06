Sebico : 100 ans d'innovation au service de l’eau, de l’humain et des territoires

Depuis près d’un siècle, Sebico conçoit et fabrique des solutions durables pour la gestion de l’eau et de l’assainissement, au service des foyers, des entreprises et des collectivités. Dans cette vidéo, découvrez l’histoire d’une entreprise française engagée, portée par l’innovation, l’ancrage local et la passion des femmes et des hommes qui la font vivre.

Ensemble, nous œuvrons chaque jour pour bâtir un avenir plus responsable, plus performant… et plus humain.