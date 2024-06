Assainissement non collectif : filières traditionnelles et agréées, des solutions durables par Sebico

Face aux défis environnementaux actuels, Sebico se positionne comme un des leaders de l'assainissement non collectif grâce à des décennies d'expertise. Que ce soient leurs filières traditionnelles, robustes et éprouvées, ou leurs filières agréées, primées et soumises à des agréments ministériels, vecteurs du respect des normes en vigueurs, elles sont des solutions fiables et durables incontournables pour la maison individuelle. Conçus et fabriqués en France, ces systèmes garantissent une performance optimale tout en respectant l'environnement, pour un avenir plus vert et responsable.

Les filières traditionnelles : fiabilité et simplicité Les filières traditionnelles de Sebico reposent sur des techniques rustiques où le prétraitement est assuré par la fosse toutes eaux et le traitement par des tranchées d’épandages ou un filtre à sable avant infiltration dans le sol. Ces systèmes utilisent des procédés naturels de dégradation biologique pour traiter les eaux usées domestiques. Ils sont particulièrement adaptés aux zones rurales et semi-rurales, où l'espace disponible permet une installation étendue. Avantages : Robustesse et durabilité : les filières traditionnelles sont conçues pour durer et résister aux conditions les plus exigeantes.

Simplicité d’entretien : ces systèmes nécessitent un entretien minimal, ce qui en fait une solution pratique et économique sur le long terme.

Efficacité éprouvée : utilisées depuis des décennies, ces techniques ont démontré leur efficacité et leur fiabilité. Fosses toutes eaux et extracteur éolien pour la ventilation de la filière Les filières agréées : innovation et compacité Les filières agréées de Sebico représentent une avancée technologique historique et majeure dans le domaine de l'assainissement non collectif. Ces systèmes compacts, comme la microstation Aquameris AQ2 et le filtre compact Biomeris, ont été rigoureusement testés et certifiés pour garantir une efficacité maximale dans le traitement des eaux usées, même sur de petites surfaces. Exemple de filière agréée (microstation AQ2 + tunnel d’infiltration) Avantages : Performance certifiée : les filières agréées ont reçu des agréments ministériels, garantissant leur conformité aux normes les plus strictes.

Gain d’espace : grâce à leur conception compacte, ces systèmes sont idéaux pour les terrains de petite taille ou difficiles d'accès.

Technologie de pointe : ils intègrent des innovations technologiques, comme par exemple le média du filtre Biomeris qui est breveté, pour un traitement des eaux usées plus rapide et plus efficace. Filtre Biomeris et microstation Aquameris AQ2 Les engagements de Sebico : conception et fabrication française et recyclabilité Chez Sebico, la fierté est de mise lorsque l’on aborde la production, entièrement réalisée en France, dans leurs différentes usines réparties sur le territoire nationale afin d’assurer un service de livraison optimal, en réduisant l’impact environnemental. Ce n’est pas tout car depuis de nombreuses années maintenant, Sebico attache la plus grande importance à la conception qui se fait en interne grâce à son service R&D.Ainsi, si Sebico s’inscrit comme un acteur historique de la gestion de l’eau à la parcelle, il est aussi un fervent représentant de la qualité industrielle française et un soutien à l’économie locale. À ce propos, cette entreprise familiale qui existe depuis près de 100 ans a su s’adapter aux diverses évolutions technologiques, sociétales et environnementales qui ont jonché son développement. Sur ce dernier point, ils ont entrepris il y a quelques années une démarche écoresponsable en privilégiant des matériaux recyclables et recyclés notamment grâce à une unité spécifique présente sur leur usine d’Agen. Photo à la une : Exemple de filière traditionnelle (bac dégraisseur + fosse toutes eaux + épandage) Pour en savoir plus exit_to_app