PROFILS SYSTÈMES ouvre les portes de son site industriel de Baillargues à ses salariés et à leurs proches

Ces portes-ouvertes venaient aussi célébrer les 25 millions d’euros investis depuis 2018 pour accroître l’ensemble des capacités de production, d’extrusion et de laquage, en phase avec les enjeux actuels du Développement Durable. Plus de 200 personnes ont ainsi pu découvrir la toute dernière presse d’extrusion de 2.200 tonnes (en complément de la première intégrée en 2003) ainsi que la deuxième chaîne de laquage vertical, qui s’avère à elle seule tout un spectacle !

Ces avancées technologiques témoignent de l’engagement de Profils Systèmes pour la qualité, d’une part, et pour la préservation de l’environnement d’autre part. En effet, outre le fait que l’aluminium soit un allié éco-responsable indéniable, 100 % recyclable à l’infini, Profils Systèmes prend soin de réduire son empreinte carbone au maximum. Pour ne citer que l’exemple du laquage, Profils Systèmes privilégie un procédé par projection d’une poudre à haute pression sur les profilés, ensuite dirigés à la cuisson. Ne requérant aucun solvant, cette technique présente aussi l’avantage de ne rejeter aucun composé organique volatile dans l’atmosphère, contrairement au laquage liquide. De plus, elle induit une diminution des déchets et une optimisation des quantités de produits utilisés puisque la poudre, récupérée, est réutilisée pour les laquages suivants.

Mais au-delà des machines et des process, cette journée a été marquée par le bonheur évident sur le visage des enfants au moment de découvrir le lieu où leur(s) parent(s) exerce(nt) leur métier avec passion et dévouement. Profils Systèmes, très investi dans le bien-être au travail et l’épanouissement de chaque salarié, s’est réjoui de cette transmission intergénérationnelle si précieuse.

Dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, les échanges entre collègues, amis et familles ont été riches en partages, rires et émotions. « Ces portes-ouvertes illustrent pleinement le slogan de Profils Systèmes «L’alu, la vie !» car au-delà de la fabrication de menuiseries aluminium, c'est aussi la vie, dans sa richesse et sa diversité, qui prend tout son sens au cœur de l'entreprise » confie Aymeric Reinert, Directeur Général.

Pour en savoir plus exit_to_app