Simpson Strong-Tie finalise l'acquisition du groupe ETANCO

Simpson Strong-Tie, leader de l'industrie des connecteurs structurels et des solutions d’assemblage, a annoncé aujourd'hui le succès de son acquisition du groupe ETANCO, concepteur et fabricant de premier plan de fixations et systèmes pour l’enveloppe du bâtiment pour le marché européen de la construction.

"ETANCO est une entreprise très prospère et rentable, qui a 70 ans d'histoire et dont la marque et la position sur le marché sont bien établies", a déclaré Karen Colonias, présidente directrice générale de Simpson Strong-Tie. "Nous pensons que son offre de produits étendue et complémentaire renforcera notre offre globale de produits en Europe, ce qui nous permettra d’apporter encore plus de valeur à nos clients."



Tout comme le groupe ETANCO, Simpson Strong-Tie a une longue expérience de fourniture de produits et de services d’exception. Les deux entreprises ont été fondées dans les années 1950 et sont ancrées dans des valeurs fortes.



"ETANCO et Simpson ont un ADN très similaire, car nos deux entreprises s'appuient sur des produits de grande qualité et un service client inégalé. Ensemble, nous pouvons étendre et optimiser notre présence en Europe tout en proposant de nouveaux produits auprès de notre clientèle combinée", a déclaré Ronan Lebraut, président du groupe ETANCO.



Grâce à la forte position du groupe ETANCO sur le marché, l'acquisition permettra d'accroître considérablement le portefeuille de produits et d'étendre notre présence sur les marchés existants. Elle permettra aussi de développer les circuits de distribution en Europe et de renforcer l’offre de solutions dédiées à l’enveloppe du bâtiment pour le marché des particuliers et des professionnels.



Il n'y aura aucun changement dans les activités, les gammes de produits, la production, les marques ou les employés du groupe ETANCO ou de Simpson Strong-Tie Europe à court terme. Les équipes de direction de Simpson Strong-Tie et du groupe ETANCO travaillent ensemble pour formuler la stratégie commune pour l'avenir et assureront un fonctionnement sans faille pour les clients.



"Notre objectif est de combiner les entreprises de manière à tirer parti de nos forces respectives sur le marché, au service de nos clients", a déclaré Michael Andersen, vice-président des opérations européennes de Simpson Strong-Tie. "Les clients du groupe ETANCO et de Simpson Strong-Tie peuvent s'attendre au même niveau de qualité de produits et de services qu'ils ont reçu par le passé."



"Nous sommes ravis d'accueillir les employés du groupe ETANCO au sein de Simpson Strong-Tie et nous sommes impatients de faire grandir l'entreprise ensemble", a ajouté Karen Colonias.

