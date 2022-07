Nouveaux groupes d’eau glacée ECOi-W au R32 pour Panasonic Communiqué | 21.07.22

Partager sur :

Avec un large choix de capacités allant de 50 à 176 kW en mode Froid et de 53 à 182 kW en mode Chaud, cette gamme est idéale pour les applications résidentielles, tertiaires et industrielles de grande échelle, telles que les hôtels, les bureaux et les hôpitaux. Les nouveaux groupes d’eau glacée sont personnalisables avec différentes configurations possibles adaptées à de nombreux besoins d’installation.