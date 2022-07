Réhabilitation de la Maison des Sept Colonnes à Alençon Communiqué | 22.07.22

La Maison des Sept Colonnes est un bâtiment construit au XVe siècle qui se situe à Alençon dans l’Orne et qui est classé aux Monuments Historiques. En 1999, ce bâtiment à fait face à la tempête Lothar, mettant en relief les désordres de sa structure. L’immeuble a été vidé de ses locataires puis étayé en 2004. En 2021, la SCI propriétaire obtient une subvention pour permettre les travaux de réhabilitation qui concernent la charpente, la couverture, la menuiserie et l’isolation thermique et qui permettront la création d’un commerce et de cinq logements sociaux, dans les étages. Le chantier doit durer dix-huit mois sur une tranche unique.