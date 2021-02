Les solutions de plaques de plâtre haute performance acoustique CREABEL® englobent deux gammes de produits aux univers techniques et esthétiques spécifiques, CREATEX® et CREASON®, comprenant des collections de plusieurs décors différents.

Ces plaques de plâtre perforées de 12,5 mm d’épaisseur, revêtues au dos d’un voile absorbant, répondent, en neuf comme en rénovation, aux exigences acoustiques des ERP et parties communes des logements collectifs et décuplent les possibilités décoratives pour l’aménagement des plafonds.

Aujourd’hui, la gamme CREATEX® s’enrichit d’une nouvelle collection aux motifs uniques sur le marché français : HELIX.

La collection HELIX sera disponible dès le mois de septembre 2020.

Collection HELIX : un design inédit pour démultiplier la créativité esthétique des plafonds acoustiques

Pour concevoir la nouvelle collection HELIX, Siniat a fait appel au studio de design Scarabee Style. Designer reconnue dans ce studio qui travaille depuis longtemps pour l’industrie de la décoration et de l’habitat, Françoise Jouve aime travailler sur les interactions entre lumière, surface et matière.

Ainsi est née HELIX, une collection basée sur une figure géométrique au design évolutif suivant les intensités de perforations de la plaque de plâtre, pour une esthétique architecturale contemporaine particulièrement recherchée. Tout est basé sur une forme élémentaire précise et sobre, rappelant la pale d’une hélice, qui permet de créer différents motifs par un simple jeu de vides et de pleins, d’ajouts et de suppressions.

La nouvelle collection HELIX est composée de trois décors : Crystal, Tweed et Verde. Chaque décor se décline en 3 motifs complémentaires et évolutifs en fonction de leur intensité de perforation, pour permettre aux architectes de personnaliser les espaces en fonction du besoin acoustique et de l’esthétique recherchée.

Au total, la collection HELIX propose donc 9 motifs uniques pour décupler la créativité esthétique des plafonds acoustiques.

Une forme de base pour créer 9 motifs uniques

Crystal, Tweed et Verde :

3 décors pour 3 univers esthétiques différents :



CRYSTAL

Décor le plus figuratif de la collection HELIX, Crystal évoque des formes en étoiles, comme le cristal et les pierres précieuses où la nature répète un motif à l’infini. Comme les facettes d’un bijou, les motifs tournent élégamment dans l’espace suivant le point de vue.

Crystal se décline en trois références :

Crystal 8 : taux de perforation 8,3 %, classe d’absorption acoustique D

Crystal 14 : taux de perforation 14 %, classe d’absorption acoustique C

Crystal 23 : taux de perforation 22,6 %, classe d’absorption acoustique B

TWEED

Inspirées de l’univers textile, les perforations Tweed rappellent un tissage plus ou moins serré. Ces motifs croisés, entrelacés comme un jacquard géométrique, permettent de créer de la profondeur entre les différents espaces.

Tweed se décline en trois références :

Tweed 10 : taux de perforation 9,3 %, classe d’absorption acoustique D

Tweed 14 : taux de perforation 14 %, classe d’absorption acoustique C

Tweed 20 : taux de perforation 19,7 %, classe d’absorption acoustique B

VERDE

Combinaison de motifs délicats et pointillistes, Verde s’inspire du monde végétal avec une composition rythmée suggérant les ramures de bambous ou encore la fragilité des pistils s’envolant avec le vent.

Verde se décline en trois références :

Verde 9 : taux de perforation 8,5 %, classe d’absorption acoustique D

Verde 11 : taux de perforation 11,4 %, classe d’absorption acoustique D

Verde 17 : taux de perforation 17,1 %, classe d’absorption acoustique C

Une mise en oeuvre efficace et performante offrant une belle qualité de finition.

La collection HELIX dispose du nouveau bord « V » biseauté sur les 4 côtés offrant ainsi une qualité de finition des plus soignées. Le nouveau bord « V » biseauté, une innovation sur le marché français, crée une réserve naturelle pour l’enduit. La mise en œuvre sur chantier est ainsi plus rapide et plus facile, et le résultat final impeccable.

Le design de la collection HELIX facilite également la pose car les plaques sont recoupables tous les 10 cm en largeur et en longueur. De plus, tous les motifs (à l’exception de Tweed 10) n’ont pas de sens de pose dans la longueur, et la majorité des motifs (sauf Tweed 10, Tweed 14 et Verde 9) peut se poser indifféremment dans tous les sens.

Acoustique, qualité de l’ air intérieur et environnement

Particulièrement adaptées aux ERP, les plaques de plâtre perforées de la collection HELIX sont testées en laboratoire et atteignent des niveaux d’exigence d’absorption acoustique parmi les plus élevés. Dans les locaux scolaires, les salles de restaurant ou de conférences, HELIX va participer à une qualité de concentration, d’échanges et d’écoute optimisés.

La nouvelle collection HELIX bénéficie de la technologie Capt’Air® pour offrir une meilleure qualité de l’air intérieur. L’efficacité de cette innovation qui capte et transforme les formal-déhydes en composés inertes, a été mesurée et prouvée par 4 ans d’études scientifiques.

De plus, de par leur composition, les plaques de plâtre perforées de la collection HELIX s’inscrivent pleinement dans les démarches de certification environnementales (HQE®, BREEAM® international, LEED® international…).

Le configurateur HELIX

Le lancement de la collection HELIX s’accompagnera de la mise en ligne d’un configurateur dédié permettant de visualiser à 360° le potentiel créatif et design de cette nouvelle collection. Chaque décor – Crystal, Tweed et Verde – est présenté dans un espace photo réaliste (bibliothèque, centre commercial ou bureaux) avec deux points d’observation. En faisant bouger l’image, les motifs offrent des perspectives différentes selon l’angle de vue et donnent vie au plafond.



Caractéristiques techniques collection HELIX :

Plaques de plâtre perforées de 12,5 mm d’épaisseur revêtues au dos d’un voile acoustique

Format : 1 200 x 2 400 mm

Bords « V » biseautés sur les 4 côtés

Réaction au feu : A2-s1,d0

Conforme à la norme EN 14190

aW : de 0,45 à 0,80

Pour en savoir plus exit_to_app