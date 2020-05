SOFATH®, spécialiste de la pompe à chaleur et leader en matière de géothermie, étend à nouveau son réseau qui est maintenant composé de 29 concessionnaires sur l'ensemble du territoire français. L'intégration de ces nouveaux concessionnaires dans 10 départements différents, s'inscrit dans les objectifs de SOFATH®, à savoir obtenir un réseau composé de 60 concessionnaires d'ici 2030.

SOFATH® atteint ses objectifs de développement

SOFATH® s'était fixé pour objectif en 2019 de renforcer son réseau en recutant de nouveaux concessionnaires. Pari tenu, grâce à 6 nouveaux concessionnaires qui viennent consolider un réseau unique en France, composé de 29 concessions (soit l'équilavent de 200 personnes).



SOFATH® recrute des professionnels du chauffage et des énergies renouvelables installés en France. Ce développement permet d'élargir sa couverture pour offrir une plus grande proximité et une meilleure expertise régionale aux clients. L'ambition de l'entreprise est de créer un réseau de 50 concessionnaires d'ici 2025, puis de 60 d'ici 2030.



Les concessionnaires SOFATH® sont responsables de leur secteur et prennent en charge la commercialisation, la promotion, l'entretien et la maintenance des systèmes de PAC géothermiques et aérothermiques auprès des particuliers. Ils doivent disposer pour cela d'une connaissance technique initiale et d'un profil rigoureux et soucieux de la satisfaction client. Pour les accompagner dans leur prise de poste et leur permettre de s'adapter rapidement à leur nouvelle activité, SOFATH® offre la possibilité de suivre une formation technique et commerciale et met à disposition des outils informatiques adaptés et performantes. En optant pour le réseau SOFATH®, les professionnels tirent profit de l'expérience et du savoir-faire de l'entreprise en s'appuyant sur sa notoriété et son appartenance à un grand groupe.



Six nouveaux concessionnaires dans 10 départements différents rejoignent désormais SOFATH® :

AUVERGNE CONFORT ENERGIES (63)

SOLUTEK (73;74)

GEO ECO CONFORT (19;24;46)

MILENERGIES31 (31)

MILENERGIES83 (83)

ALBINOX (60;80)

Le renforcement de ce réseau s'inscrit dans la stratégie de SOFATH® établie depuis plusieurs années.

