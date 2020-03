Il répond à un maximum de critères de choix sur un sol neuf ou ancien. Boulenger & Cie, créateur de revêtements de sol caoutchouc coulé sans joint, dispose de plusieurs gammes de revêtements, dont l’ Haltopex, qui est, par sa polyvalence, la valeur sûre de la marque.

Polyvalence, parce que ce sol s’illustre par la diversité de ses destinations de mise en oeuvre : halls, circulations, bureaux, salles de sport, bibliothèques, restaurants scolaires ou d’entreprises…

En effet, l’ Haltopex excelle dans les zones de trafic à usage piétonnier, ce matériau offrant un affaiblissement acoustique de premier ordre.

Polyvalence encore, par la variété des supports pour lesquels il est compatible : neufs ou anciens, en création ou en réhabilitation. Adapté à l'intérieur sur support béton, plancher, dallage, chape, carrelage, asphalte, enrobé, sol coulé, bois, plancher chauffant. L’Haltopex est insensible aux remontées d'humidité.



Ainsi, il répond à 99 % aux critères de choix d’un sol : c’est un revêtement des plus complets.

Les caractéristiques de ce revêtement :

Composé de résines polyuréthanes et de granulats de caoutchouc , il s’applique directement sur le support, épousant parfaitement les expressions architecturales.

, il s’applique directement sur le support, épousant parfaitement les expressions architecturales. Sa surface lisse et homogène , renforcée par l’absence de joint, lui confère une impression naturelle de douceur.

, renforcée par l’absence de joint, lui confère une impression naturelle de douceur. Mat ou satiné

Épaisseur 8 mm

8 mm Ses coloris unis ou issus de mélange offrent un choix infini et personnalisable. Il est possible d’y insérer des copeaux d’aluminium, de bois blanc ou rouge.

offrent un choix infini et personnalisable. Il est possible d’y insérer des copeaux d’aluminium, de bois blanc ou rouge. Écologique et garant de notre santé avec un classement d’émission de COV A+

L’Haltopex est sous Avis Technique du CSTB et bénéficie d’une garantie décennale. Comme pour tous les sols de la marque, Boulenger & Cie répond aux exigences techniques et règlementaires, avec une majorité de procédés brevetés. Nos revêtements sont formulés, fabriqués et conditionnés en France, par Boulenger & Cie, dans notre usine d’Ile de France.

En résumé :

POLYVALENCE :

C’est la plus grande des qualités de l’Haltopex, U4P3 E2/3C2



FIABILITÉ :

L’Haltopex vous assure une sérénité totale grâce à la garantie décennale, via notre réseau d’applicateurs agréés, y compris dans le cas d’une pose sur dallage sur terre-plein exposé à des risques de remontées d’humidité.



CONFORT :

L’Haltopex atténue les chocs de la marche par sa souplesse et affaiblit leur niveau sonore, donnant ainsi l’impression de circuler sans effort et dans le confort.



ESTHÉTIQUE :

Notre nuancier et notre simulateur de couleurs vous permettent de créer sur mesure le style de sol qui vous convient, du plus sobre au plus artistique.

La qualité visuelle est également obtenue par l’uniformité d’un sol sans joint.



Votre créativité ne connaît pas de limite :

Grâce au calepinage et aux mélanges de granulats, vous pouvez multiplier les combinaisons de couleurs, de motifs et de matières, de création de logos…