Dans le cadre de sa démarche RSE et du développement de son activité, Solipac, distributeur officiel des solutions de chauffage & climatisation de la marque Hitachi, fait le choix d’investir dans une nouvelle plateforme logistique, avec pour objectif de renforcer sa qualité de service et réduire ses émissions de Co2. Située en Pyrénées-Orientales, la plateforme nommée « Phénice » permet au spécialiste de disposer d’une surface de stockage de près de 6 000 m².

Les aides gouvernementales mises en place pour accélérer la transition énergétique et les fortes températures estivales accroissent chaque année la demande sur les pompes à chaleur résidentielles. Afin d’anticiper l’augmentation des commandes et satisfaire les besoins de ses clients, tout en préservant au mieux l’environnement, Solipac investit dans une nouvelle plateforme logistique pour gagner en proximité et en réactivité.

Un processus renforcé pour une meilleure disponibilité

Jusqu’à présent, le spécialiste du chauffage et de la climatisation Solipac opérait en France à partir de deux plateformes logistiques : une située à Perpignan et l'autre à Toulouse. Depuis août 2020, le service logistique est centralisé, dans un nouvel entrepôt situé en périphérie de Perpignan. Il assure ainsi la livraison des différents points de vente en interne ainsi que les livraisons des clients présents en Occitanie et dans le Grand Lyon.

Des livraisons sous 24-48h

La nouvelle plateforme, à Rivesaltes, permet d’atteindre un espace de stockage d’une surface de près de 6 000 m², intégrant 7 000 emplacements disponibles pour les palettes. Opérationnelle depuis août 2020, 7 quais sont dédiés aux transports de poids lourds dans l’objectif de traiter entre 40 à 50 commandes clients par jour. Anthony Routel, Responsable Plateforme Logistique Globale précise : « L’objectif est de centraliser le service logistique afin de répondre à l’ensemble des demandes et des urgences de nos clients. Cette décision est le fruit d’une démarche d’amélioration continue de nos services et marque également notre volonté de préserver au mieux l’environnement. »

La mise en place de racks dynamiques ainsi que la modernisation du processus logistique permettent à l’entreprise d’être plus performante, d’apporter plus de sécurité et de souplesse aux équipes. A travers la rationalisation des transports et l’investissement dans des outils permettant de générer moins de déchets d’emballage, l’entreprise agit ainsi activement en matière environnementale. Solipac s’engage sur un délai de l’ordre de 24-48h (24 h pour la préparation et 48 h pour la livraison) directement au sein des entrepôts clients, ou bien sur les chantiers de la France entière.

Un accompagnement unique

Ce nouveau projet a permis de créer de l’emploi : l’équipe sur le site, désormais au complet, représente 27 personnes. Ces recrutements permettent de fluidifier et d’améliorer le traitement des demandes des clients. Tout est mis en oeuvre pour privilégier un accompagnement complet, de la réception et la préparation des commandes, jusqu’aux services transport et support.



Retrouvez la vidéo de présentation de la nouvelle plateforme logistique ci-dessous :