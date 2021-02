Forbo Flooring vous invite à un merveilleux voyage au pays des revêtements de sol PVC : la diversité, les couleurs, les matières et les sensations visuelles. Audacieuse, la nouvelle collection sol PVC Sarlon trafic | Modul’up s’adapte à une multitude de projets : enseignement, santé, hôtellerie… Tous les décors et couleurs se connectent & interagissent faisant de chaque espace une oeuvre unique.

Les sols PVC Sarlon trafic | Modul’up offrent pour une même collection un large choix de 94 décors disponible sur stock dans 4 constructions, soit plus de 360 possibilités dans l’ensemble de cette gamme.



1 seule collection / 4 constructions :

Sarlon trafic 19 dB 33/43 - pose collée

Sarlon trafic 15 dB 33/43 - pose collée

Modul’up trafic 33/43 - pose libre sans colle

Modul’up compact 33/43 - pose libre sans colle

Tous les décors bénéficient du nouveau traitement de surface XtremPUR™ offrant une résistance au glissement R10, tout en étant extrêmement résistant aux taches et aux rayures pour une facilité d’entretien, et ceci avec une finition mate.



Forbo Flooring vous offre la solution la plus complète du marché grâce à cette collection unique se déclinant dans quatre constructions complémentaires.



Sarlon trafic 19 dB 33/43 est le revêtement de sol PVC acoustique en pose collée par excellence. Reconnu auprès des professionnels, Sarlon trafic 19 dB est une valeur sûre et offre un remarquable confort acoustique certifié QB-UPEC.A+ 19 dB et une très bonne résistance au poinçonnement. Doté de la nouvelle technologie XtremPUR™, le revêtement de sol est résistant aux rayures et marques de chaussures. Avec sa couche d’usure comprise entre 0,60 mm et 0,70 mm, Sarlon trafic 19 dB est parfaitement adapté aux établissements recevant du public, tels que l’éducation, les établissements de santé etc.

Sarlon trafic 15 dB 33/43 est le revêtement de sol PVC compact en pose collée qui apporte une solution hybride acoustique/compact. Sarlon trafic 15 dB 33/43 offre, outre une efficacité acoustique certifiée de 15 dB, une excellente résistance au poinçonnement et à l’abrasion. Sa roulabilité facilitée est équivalente à celle obtenue sur un sol compact et apporte un réel confort à la marche.

Sarlon trafic 15 dB est également doté de la nouvelle technologie XtremPUR™ offrant au revêtement de sol une facilité d’entretien optimisé lors des interventions de nettoyage et de maintenance.

Modul’up trafic 33/43 est le revêtement de sol PVC en pose sans colle offrant la meilleure solution acoustique/poinçonnement/sans colle. Doté de la technologie D3S Core, il permet le recouvrement des sols amiantés* et une pose/dépose rapide. Modul’up trafic 33/43 propose un confort acoustique de 19 dB et un faible poinçonnement de 0,08 mm, parfaitement adaptés aux locaux UPEC aux plus classés U3 P3 / U4 P3. Sous Avis Technique, Modul’up trafic sera donc idéal pour tous les bâtiments recevant du public, notamment en matière d’enseignement ou de soins.

Modul’up compact 33/43 est un revêtement de sol PVC compact en pose non collée spécialement adapté au recouvrement d’anciens supports même amiantés*. Ce PVC compact offre un très faible poinçonnement de 0,02 mm permettant la réception de charges lourdes et facilitant la roulabilité.

Sa structure D3S Core permet une pose sans colle, rapide et économique. Comme les autres revêtements de sol PVC de cette collection, il est doté de la nouvelle technologie XtremPUR™ qui lui apporte une résistance élevée aux agents tâchant et une facilité de nettoyage.



Conçu et fabriqué en France, les matières premières utilisées dans cette collection sont garanties sans phtalate.



* selon la règlementation en vigueur

