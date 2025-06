Les pouvoirs publics ont ainsi mis en place des exigences prescrivant des caractéristiques acoustiques minimales et de plus en plus de maîtres d’ouvrage et de concepteurs s’adressent à des professionnels de l’acoustique. Découvrez ci-dessous 2 solutions acoustiques de haute performance Joris Ide.

Procédé pour la haute performance acoustique de toitures d’ERP

En partenariat avec un fabricant d’isolation thermo-acoustique, Joris Ide a étoffé sa famille de solutions pour l’acoustique de l’enveloppe par la série de procédés ; caractérisés par essais en laboratoire ; de la gamme PHONOSTEEL : la haute couture de l’acoustique en enveloppe métallique.

Au sein de cette gamme, le procédé JI PHONOSTEEL T301 dédié aux toitures double-peau avec plénum présente un équilibre masse-isolement acoustique optimum : ses 68 kg/m² fournissent une performance globale de 67 (-7 ; -16) dB.

Des indices plus élevés peuvent être atteints avec d’autres procédés de la gamme PHONOSTEEL présentant des affaiblissement R A supérieur à 80 dB et R A,tr supérieur à 70 dB.

Aujourd’hui et encore plus demain, la gamme acoustique PHONOSTEEL permet à l’enveloppe métallique de se mettre au diapason des nouvelles exigences formulées pour les ‘ARENA’ en France.

Procédé pour l’isolation acoustique entre cellule d’entrepôts

Compartimenter un entrepôt avec une paroi métallique présentant un bon comportement au feu et une isolation acoustique aux bruits aériens entre cellules de 50 dB, c’est désormais possible.