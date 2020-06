Réseau national de fabricants de menuiseries aluminium sur-mesure et prêtes à la pose, Solutions Pro Sapa est dédié aux professionnels du bâtiment. Chaque année, il fournit des milliers de châssis aussi bien aux artisans réalisant uniquement la mise en oeuvre qu’aux fabricants qui font face à une surcharge de travail, à l’absence d’un salarié ou recherchent un produit pour lequel ils ne possèdent pas la machine adéquate.

Son leitmotiv : être réactif et apporter des solutions performantes à travers un accompagnement personnalisé et de proximité.

« La force de notre réseau est sans aucun doute le relationnel que nous entretenons avec Sapa mais également avec les autres partenaires. Cet esprit d’équipe est essentiel dans notre quotidien de fabricant. Si par exemple l’un de nos clients artisans a besoin d’une menuiserie aux performances spéciales, nous pouvons nous rapprocher immédiatement de Sapa et développer ensemble, dans des délais extrêmement courts, une solution qui répondra à ses besoins.

Être un fabricant régional au sein d’un réseau national correspond parfaitement à mon modèle d’entreprise. Je crois sincèrement aux partenariats de proximité, aux circuits courts… Fournir une menuiserie fabriquée à côté de chez le client est un réel atout pour l’aspect environnemental du chantier. Une tendance qui se renforce avec la crise sanitaire à laquelle on fait face.

Chacun de nous se rend compte qu’il est primordial de revenir à une production locale « made in France » quel que soit le secteur. »explique François HERAULT, dirigeant de la société FAB’ALU* (63) et membre du réseau Solutions Pro Sapa depuis fin 2019.



* Implantée aux Martres d'Artière en Auvergne, FAB’ALU couvre une zone de chalandise s’étendant dans le Puy-de-Dôme (63) et l’Allier (03) prioritairement, ainsi que dans la Loire (42), la Haute-Loire (43) et la Creuse (23). Ses clients artisans et fabricants-installateurs réalisent 80 % de projets résidentiels et 20 % de petits chantiers notamment collectifs.

Les 5 atouts du réseau Solutions Pro Sapa

Reconnu pour son savoir-faire, il propose l’offre complète de solutions Sapa (Fenêtre, Coulissant et Porte de la gamme PERFORMANCE 70, Coulissant d’angle sans poteau PERFORMANCE 70, Coulissant très grandes dimensions SMARTLINE, Véranda EDEN+, Pergola SUNLINE by Sapa, offre Sécurité telle que la porte pare-balles…) et des produits en exclusivité pour le réseau comme le Désemfumage et le Monobloc. Il regroupe aujourd’hui 16 experts indépendants qui couvrent la quasi-totalité du territoire français. Ces partenaires ont été choisis par Sapa pour leur savoir-faire reconnu et les valeurs qu’ils partagent : une ouverture d’esprit, une relation de confiance et un besoin d’échange permanent. Un sens du collectif qui est à la fois la raison d’être et la singularité de la marque et de son réseau.

Proximité Fabricant régional, chaque partenaire possède une solide connaissance du marché local. À l’écoute et proche des professionnels, il est réactif et assure un service de qualité.

Des critères d’autant plus essentiels durant cette crise sanitaire qui bouscule l’organisation sur les chantiers.

Délais courts

La structure de chaque adhérent lui permet de réaliser rapidement aussi bien une menuiserie à l’unité qu’une commande conséquente pour un ouvrage d’envergure. Souple, elle peut également répondre aux imprévus des chantiers.

Fabrication 100 % française Les profilés aluminium proviennent du site intégré Sapa, à Puget-sur-Argens (83), qui réalise le filage, le laquage et le stockage.

Le réseau fabrique 100 % de la gamme SAPA dans ses ateliers systématiquement proches des chantiers.

Exigence et qualité

Chaque fabricant s'inscrit dans une démarche qualité continue validée par des organismes extérieurs : audits Socotec, label Fenêtre Alu, NF Fenêtre, Marquage CE… Il est formé tout au long de l’année sur les produits Sapa à la gamme et ceux à valeur ajoutée exclusivement dédiés au réseau. Cette montée en compétence lui permet de conseiller au mieux ses clients afin de leur faire bénéficier de l’offre la plus adaptée à leurs besoins. Il réalise une étude personnalisée en prenant en compte les contraintes et exigences de chaque projet. Ses spécialités : le sur-mesure et les solutions performantes.

Menuiseries performantes En concevant des menuiseries sur-mesure, Solutions Pro Sapa offre aux artisans la force de répondre à toutes les demandes, même les plus techniques.

Dans une démarche de co-créativité, il met également sa vision du terrain au service de l’industriel en participant au développement des produits.

Crédit photos : Sapa & FAB’ALU