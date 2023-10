SOPREMA Entreprises réalise l’étanchéité et la végétalisation des toits terrasses du nouveau bâtiment au cœur de l’Hôtel des Postes de Strasbourg

L’enjeu de ce projet était de réhabiliter, de préserver et de valoriser le patrimoine architectural, tout en l’intégrant dans la ville avec une pointe de modernité. Sa réhabilitation, en cours d’achèvement et imaginée avec le cabinet strasbourgeois Weber & Keiling Architectes*, offre un programme mixte : 98 logements (en accession, sociaux et en démembrement), une résidence service séniors Les Jardins d’Arcadie de 84 logements, 2 400 m2** de bureaux et une brasserie. La construction d’un bâtiment de bureaux de 1 800 m2, au cœur de la cour de l’Hôtel des Postes, témoigne de l’esprit contemporain recherché. Ce nouvel ouvrage se pare de deux toits terrasses végétalisés réalisés par l’agence SOPREMA Entreprises de Strasbourg. Un choix à la fois architectural et plus responsable, en cohérence avec l’ensemble du projet aux performances environnementales ambitieuses.

Sur la structure béton, l’agence SOPREMA Entreprises de Strasbourg a prescrit et mis en œuvre sur près de 1 050 m2 :

des panneaux isolants PIR 100 mm en deux lits de pose (EFIGREEN ® Duo + 100 mm de SOPREMA) et une étanchéité bicouche (ELASTOPHENE ® Flam 25 et SOPRANATURE ® ARD). Ce complexe est gage d’un confort thermique optimal,

de la végétalisation par plantation (SOPRANATURE® GARRIGUE). Elle est constituée de plantes vivaces couvre-sol et herbacées. La variation d'épaisseurs de substrats rythme l'aménagement. Le feuillage et les fleurs colorées participent à la biodiversité en milieu urbain. Face au changement climatique, ils limitent les îlots de chaleur et apportent de la nature en centre-ville.

Mise en œuvre par étapes

Une équipe de deux professionnels aguerris est intervenue en septembre 2021 pour la mise en œuvre du complexe isolation/étanchéité avec pare-vapeur directement soudé sur le béton du gros œuvre. En trois mois, ils ont achevé la toiture haute de 750 m2 et la terrasse du premier étage de 300 m2.

Ces deux toitures terrasses ont ensuite été recouvertes d’une végétalisation extensive (SOPRANATURE® GARRIGUE) ainsi que d’un système d’arrosage automatique goutte à goutte (Aquatex® de SOPREMA). Depuis leurs bureaux du premier étage, les associés et collaborateurs du cabinet d’architecture profitent d’une vue agréable sur l’extérieur, tout comme les autres usagers de l’Hôtel des Postes réhabilité. Des dalles sur plots ont également été posées dans les deux patios au rez-de-chaussée et au premier étage. Entre 3 à 4 compagnons étaient présents pour réaliser les travaux de septembre à octobre 2022.

* Sous les préconisations et orientations de l’Architecte des Bâtiments de France, un diagnostic complet des éléments patrimoniaux a été réalisé afin de les intégrer dans le nouveau projet.

** Dont l’extension.

Crédits Photos : © SOPREMA Entreprises - Photographe : Vincent ESCHMANN

