HAC H2C ouvre son nouveau pôle « Logistique HITACHI » en Centre-Val de Loire

Une nouvelle infrastructure qui renforce le partenariat historique entre HAC H2C et Hitachi Cooling & Heating

Ce jeudi 12 octobre, en présence de Christelle Salussolia, Directrice Générale du Groupe HAC H2C et Pierre Berry, Directeur Hitachi Cooling & Heating France, plusieurs clients professionnels installateurs, partenaires et journalistes ont découvert le nouveau centre logistique Hitachi.

À quelques jours de l’arrivée du froid, HAC H2C s’arme d’un nouveau pôle logistique de 2 300 m2 à équidistance de Paris et de Tours (1h20). Implantée au sein du Parc d’Activités de Saint-Jean-de- Braye (45800), à seulement 10 kilomètres de la sortie d’autoroute A10 Orléans Nord, cette infrastructure est idéalement située.

Elle permettra d’assurer, en un temps record, la livraison et la disponibilité des produits Hitachi Cooling & Heating au sein de son réseau de comptoirs, implanté en Île-de-France et Centre-Val de Loire. Ce nouveau pôle logistique multiplie ainsi, par deux, la capacité de stockage dévolue à ces deux régions de proximité et porte à 25 000 m2 la surface logistique totale du Groupe HAC H2C.

HAC H2C, employeur ENR à la recherche de ses prochains talents logistiques

L’ouverture de ce nouveau site induit le recrutement de plusieurs opérateurs préparateurs de commandes, professionnels de la logistique.

« Nous nous attacherons à former avec attention, tous les nouveaux opérateurs recrutés, pour leur proposer une véritable montée en compétences » affirme Christelle Salussolia, Directrice Générale du Groupe HAC H2C.

En 2023, HAC H2C aura ainsi franchi un nouveau cap en internalisant l’ensemble de sa masse salariale dévolue au métier de la logistique, tout comme ses infrastructures.

Hitachi Cooling & Heating, un acteur en constant développement

À seulement quelques jours du lancement de sa campagne d’affichage vidéo dans les neuf principales gares du pays – ce lundi 16 octobre - Hitachi Cooling & Heating affiche clairement sa volonté de se positionner comme leader dans le développement et la distribution de pompes à chaleurs à la pointe de la technologie, durables et économiques.

Au travers d’un réseau de comptoirs exclusif qui n’a de cesse de se densifier, Hitachi poursuit son développement aux quatre coins de l’hexagone. Son ambition : atteindre les 100 comptoirs en France d’ici 2025 afin d’être au plus proche de ses clients.

