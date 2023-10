Valobat accélère le déploiement et la collecte des déchets triés du bâtiment

La mission de Valobat est de mettre en place toute la filière de collecte, de tri, de recyclage et de valorisation des déchets des PMCB en France en accompagnant ses adhérents dans leur mise en conformité et l'évolution des pratiques, en collectant et traitant tous les flux de déchets collectés et en accélérant le développement des filières de réemploi, recyclage et valorisation.

Découvrez la nouvelle application Valodépôt : un outil complet permettant à l'artisan de valoriser sa démarche environnementale et de préparer son dépôt de déchets. Avec pour volonté forte de faciliter le quotidien des entreprises, Valobat lance la première application mobile gratuite dédiée à la reprise de déchets PMCB. Elle permet de localiser le point de reprise le plus proche et adapté aux déchets, et de préparer le dépôt en amont de sa venue pour gagner du temps sur place. Ergonomique et intuitif, l’écran d’accueil offre un accès direct à toutes les fonctionnalités : « Mes dépôts », « Mes chantiers », « Guide de tri » et « Points de reprise ». L’outil se veut doublement gagnant pour l’entreprise de travaux qui l’utilise. Elle peut valoriser sa démarche auprès de ses clients et bénéficier de la reprises sans frais lorsque des déchets sont triés. L’Application mobile et tablette ValoDépôt se veut intuitive pour tous. Elle permet en quelques clics : d’estimer le volume ou le poids de déchets à déposer dans un point de collecte,

d’utiliser le guide de tri en cas de doute sur le flux relatif au déchet, et de bénéficier de conseils pour adopter les bons gestes de tri,

de géolocaliser le point de reprise le plus proche du chantier en tenant compte des critères renseignés,

de réserver un créneau d’accueil,

de télécharger le bordereau de preuve de dépôt. Pour en savoir plus exit_to_app