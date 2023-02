SOUPLETHANE 5 : revêtement de sols + étanchéité liquide double fonction - sous AT du CSTB

La résine d’étanchéité liquide sans solvant classée HQE A++ SOUPLETHANE 5 applicable à froid s’utilise en neuf et en rénovation sur tous types de supports. Elle assure une double fonction : étanchéité autoprotégée + revêtement de sols, conformément à l’ATEC du CSTB N° 1205/1704 V1.

Application sols

Revêtement de sols traités antidérapants avec relevé en plinthes (15 cm).

Revêtement résistant aux huiles et graisses et facilement nettoyable à l’eau chaude (résiste aux chocs thermiques).

Revêtement continu, sans joint facilement lavable. Non poreux : ne fixe pas la contamination et ne favorise pas le développement bactérien.

Applications murs

Revêtement continu entre sol et mur satisfaisant les réglementations d’hygiène. Pas de joints. Evite le développement de champignons et moisissures sur les murs. Lavable à l’eau chaude.

Applications

Ce revêtement liquide est couramment utilisé dans les travaux de réhabilitation et de rénovation de locaux techniques, de planchers intermédiaires, des fosses ascenseurs, des fondations, gradins, bassins, fontaines...

Il est appliqué, manuellement au rouleau ou par pulvérisation avec machine airless, sur tout support neuf (béton, bois, métal, isolant) ou en rénovation sur système d'étanchéité existant (membrane bitume, asphalte, PVC).

Avantages

Sans solvant et sans odeur, SOUPLETHANE 5, applicable à froid, a une DPU de 40 minutes et une mise en service rapide (24 h).

Il possède une très bonne adhérence sur le béton (4 MPa) et sur l’acier (9 MPa). Il résiste à la fissuration du béton (5 mm), aux chocs thermiques et à l’hydrolyse (90°C).

Finitions possibles

Antidérapant (POUDREC et Silice)

Paillettes / Quartz color

ALPIC : couleurs stables aux UV

Le domaine d’emploi qualifié par le CSTB dans son Avis Technique est celui du revêtement de sol de planchers intermédiaires des locaux techniques intérieurs classés au plus U4 P3 E3C2. Il sera étendu pour les cinq ans qui viennent à la mise en œuvre du procédé SOUPLETHANE 5 avec primaire KEMIPOX sur ancien carrelage collé ou scellé en carreaux céramiques ou assimilés, et à l’emploi du primaire pour support métallique SOUPLETHANE UR 5. Conforme aux normes européennes relatives aux revêtements sols industriels, elle dispose également d’un classement au feu égal à Bfl -S1 CSTB.

Conditionnement

Le conditionnement de base est en kits de 5 kg prédosés ou en seaux de 35 kg (20 L composant A + 7 L composant B).

