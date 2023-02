SOLARWATT lance un panneau solaire certifié bas-carbone

SOLARWATT, un des principaux fabricants de panneaux photovoltaïques et de batteries solaires, annonce le lancement d’un nouveau panneau photovoltaïque « SOLARWATT Panel classic » labellisé bas-carbone dont le processus de sélection des matières premières permet d’obtenir une note inférieure à 550 kg de CO2 par kWc. Spécifique et dédiée au marché français, cette innovation renforce l’engagement de SOLARWATT en faveur de la transition énergétique et la neutralité carbone.