Le groupe STEICO développe, produit et vend des matériaux de construction écologiques fabriqués à partir de matières premières renouvelables. STEICO est leader mondial du marché des isolants en fibre de bois.



STEICO se positionne comme fournisseur de systèmes de construction écologiques et offre une diversité de produits ainsi qu‘un degré d‘intégration uniques. Outre les isolants en fibre de bois, les éléments de construction tels que les systèmes de poutre et le lamibois constituent également le coeur de métier de l‘entreprise. Les isolants se composent de panneaux rigides et semi-rigides en fibre de bois, d’isolants pour façades et d’isolants en vrac. Les membranes d’étanchéité pour l’enveloppe du bâtiment viennent compléter notre offre.



Nous proposons à nos clients une gamme de produits unique, permettant la préfabrication d’éléments complets pour la construction bois. Nos produits peuvent être mis en œuvre dans le neuf ou la rénovation de toitures, murs, planchers et de façades. Ils permettent la construction de bâtiments sains et durables, procurant un confort d’habitation élevé. En effet, les isolants STEICO protègent du froid, de la chaleur et du bruit, et améliorent durablement le rendement énergétique des bâtiments.