Nouvelle évolution de la suite logicielle KALCUL KP1 : Les Planchers Poutrelles/Entrevous intégrés au module de prédimensionnement KALCUL Structure

Kalcul Structure Planchers poutrelles/entrevous a été développé pour démocratiser la solution et soutenir les mutations du marché plébiscitées par la RE2020 et son volet empreinte carbone. Connus historiquement pour les constructions de maisons individuelles, les systèmes Planchers poutrelles/entrevous KP1 ont continuellement évolué. Avec par exemple leurs portées sans étais records pouvant aujourd’hui atteindre 7,50 m, ils sont d’autant plus pertinents dans la structure des logements collectifs et bâtiments non résidentiels (des 1ère et 2ème familles tels que les commerces, bureaux, bâtiments de santé, d’enseignement, équipements sportifs…), quel que soit le type de terrain.

En proposant cet outil intuitif et gage d’autonomie, KP1 souhaite accompagner, dès les phases études et conception, les équipes de maîtrise d’oeuvre et les entreprises de gros oeuvre dans la préconisation des solutions Planchers poutrelles/entrevous les plus adaptées à leur chantier. Au-delà des prescripteurs, KALCUL Structure Planchers poutrelles/entrevous peut également être pris en main par les acteurs du marché de l’habitat individuel (constructeurs de maisons et négoces revendeurs de produits KP1).

* En complément du module KALCUL Structure, la suite logicielle KALCUL propose le module KALCUL Économiste pour trouver, optimiser, chiffrer et prescrire les systèmes KP1 ; le module KALCUL Environnement qui permet de calculer les performances environnementales des systèmes constructifs KP1 ; le module KALCUL Thermique pour accéder à la bibliothèque de performances thermiques des systèmes constructifs KP1 ; les Documents techniques.

La solution adaptée à son chantier en quelques clics

Accessible par identification depuis le site www.kp1.fr, KALCUL Structure Planchers poutrelles/entrevous permet à l’utilisateur de définir son projet en renseignant différents critères : portée de vide maximale, épaisseur, type de bâtiment (maisons individuelles, logements collectifs, bâtiments tertiaires), type de plancher (vide sanitaire, haut de sous-sol, étage, toit terrasse), intégration des réseaux dans la dalle de compression, coupe-feu, isolation du plancher, charges et types d’appuis.



Une fois ces données complétées, il obtient la solution poutrelles/entrevous adaptée, la fiche produit téléchargeable en PDF et le descriptif CCTP à intégrer au DPGF pour les appels d’offres. Pratique, il peut cliquer sur les autres modules (Économiste, Environnement…) pour accéder directement aux informations complémentaires. Le professionnel peut également enregistrer

Planchers poutrelles/entrevous : Une réponse bas carbone économique et accessible immédiatement

Le mode constructif Planchers poutrelles/entrevous permet de baisser significativement le poids carbone du bâtiment grâce à la réduction de quantité de matière et de matériaux engendrée par la préfabrication. Exemples : jusqu’à -50 % de poids carbone en plancher vide sanitaire en comparaison à une dalle portée, et jusqu’à -30 % en plancher d’étage par rapport à une dalle pleine.

Au-delà du poids carbone réduit, les systèmes de Planchers poutrelles/entrevous ont, au fil du temps, intégré de plus en plus de performances et de fonctionnalités leur permettant de répondre aux contraintes des différents marchés : qualité des sols, notamment argileux, thermique, acoustique, protection incendie, portées sans étais jusqu’à 7,50 m...

