Pour accompagner ses clients applicateurs dans la reprise de leur activité et leur permettre de rattraper le retard lié à la crise sanitaire du Covid-19, Sto a développé une nouvelle solution de collage simple et rapide : Sto-Turbofix Mini. Cet atout productivité pour le collage du polystyrène fonctionne en tandem avec la cheville Sto-Ecotwist, plébiscitée pour le gain de temps qu'elle apporte.

NOUVEAU : Sto-Turbofix Mini, une mousse prête à l'emploi pour un collage d'isolant simple et rapide

En cette période de reprise d'activité, après le ralentissement ou l'arrêt de bon nombre de chantiers, le spécialiste de la façade - isolation thermique par l'extérieur (ITE), produits techniques et d'embellissement des façades, bardage ventilé - a choisi de mettre le développement de produits pour augmenter la productivité de ses clients au cœur de ses priorités.



La nouveauté Sto-Turbofix Mini en est le premier résultat. Cette mousse polyuréthane expansive a été pensée pour faciliter et accélerer le collage du système d'ITE StoTherm Vario avec isolant thermique en polystyrène issu de la technologie InnoPearls* de Sto. Ses avantages sont multiples :

Aucun temps de préparation : il suffit de visser la cartouche de Sto- Turbofix Mini sur le pistolet applicateur et la colle est prête à l'emploi !

Elle offre une bonne adhérence seulement deux heures après la pose sur pratiquement tous les supports (48h pour un mortier-colle minéral) et permet ainsi de cheviller le jour-même si besoin.

Une cartouche de Sto-Turbofix Mini est l'équivalent de 25 kg de mortier-colle minéral.

Son format compact sous forme de flacon mousseur de taille adaptée aux chantiers réduit la pénibilité des compagnons sur le chantier et les troubles musculosquelettiques (TMS), et permet une économie de place sur le chantier.

Elle est plolyvalente : elle convient également pour les petites surfaces, les encadrements et les réparations.

Elle supprime le nettoyage quotidien des outils et des machines.

Un collage simple et rapide

Conforme à la réglementation incendie après avoir été validée par une appréciation de laboratoire (APL), Sto-Turbofix Mini peut être mise en œuvre aussi bien en logements collectifs qu'en maisons individuelles dans le cadre d'un système StoTherm Vario avec sous-enduit StoLevell Uni.



* Identifiable grâce à des billes jaunes, traceurs visibles de la qualité premium des panneaux PSE fabriqués par Sto

Association avec Sto-Ecotwist, la cheville polyvalente pour fixer l'isolant en un tour de main

Innovation co-développée par Sto et fischer, la cheville Sto-Ecotwist augmente la productivité à plusieurs niveaux :

Une seule référence couvre toutes les épaisseurs d'ITE.

Elle convient aussi bien en neuf qu'en rénovation.

Elle s'ancre dans tous types de supports.

Elle bénéficie d'un ATE et s'intègre aux systèmes StoTherm.

Sto-Ecotwist balaye les inconvénients du chevillage classique. La cheville est placée dans le trou pour être ensuite vissée, un jeu d'enfants !

Sto-Ecotwist, la cheville polyvalente Un système de chevillage innovant pour

une fixation de l'isolant rapide et sans effort

Cette simplicité vient de sa conception intelligente.

L'outil de pose, très résistant, permet d'entraîner la cheville dans l'isolant et d'ancrer la vis dans le support en une seule opération. La rosace hélicoïdale, dont le filetage commence à l'axe, pénètre la plaque polystyrène, sans l'abîmer, pour disparaître dans l'épaisseur et ne laisser qu'un trou à peine visible.



Résultat : en un tour de main, l'isolant est fixé parfaitement et sans effort !

Des solutions à mettre en oeuvre avec les panneaux PSE de Sto pour une productivité maximale

Les solutions de collage Sto-Turbofix Mini et de chevillage Sto-Ecotwist sont particulièrement adaptées aux panneaux isolants en polystyrène expansé blanc (Sto-Panneau Polystyrène PS15SE) et graphité (Sto-Panneau isolant Top31) de Sto. Au-delà de leur performance thermique, ils contribuent directement à augmenter la productivité sur les chantiers de par leur qualité de surface et d'équerrage.

Le calibrage extrêmement précis des panneaux, grâce à un système de découpe des blocs par fils chauds à vibrations pendulaires, minimise les opérations de ponçage à l'issue de la pose et limite le calepinage. En effet, la diminution des efforts mécaniques exercés sur les fils améliore la précision de découpe et évite les défauts de planéité (stries et aspérités) qui résultent des procédés conventionnels. Résultat : la mise en œuvre sur les chantiers d'ITE est plus facile et plus rapide.

Les panneaux Top31 se distinguent par des marqueurs brevetés - les InnoPearls®.

Ces billes jaunes incluses dans le polystyrène sont immédiatement reconnaissables.

Elles apportent, sur un chantier d'ITE, une garantie visible de la fiabilité d'un système complet 100% Sto.

La fabrication française du panneau, dans l'usine Innolation du Groupe Sto située à Amilly, près de Montargis (45), permet d'en maîtriser toutes les étapes de production et de contrôle qualité.