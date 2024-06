Suivi de location digital de LOXAM : suivi et modification des locations à portée de SMS

Partant de ce constat, LOXAM innove avec un nouveau service digital qui permet au client de suivre toutes les étapes d’avancement de sa location, de la réservation jusqu’à la fin du contrat, via des notifications SMS renvoyant vers des pages web de suivi personnalisées. Simple et pratique, il permet de faciliter les échanges avec l’agence de location, d’agir sur la location, d’accéder à la documentation des machines et d’avoir accès à la position GPS du matériel loué.

Véritable réponse aux problématiques de suivi de matériel sur les chantiers, le service de Suivi de location Digital, déployé depuis janvier 2024 sur l’ensemble du réseau d’agences LOXAM en France, est une réelle innovation pour faciliter le suivi du parcours de location et offrir aux clients une toute nouvelle expérience utilisateur.



Avec ce service, le client reçoit un SMS à chaque étape clé du processus de location qui lui donne accès à une page web dédiée, garantissant ainsi un suivi optimal. Ainsi dès la demande de réservation de matériel déposée, un premier message de confirmation lui est envoyé automatiquement. Un rappel est également émis à l’approche de la date de fin de location.

Tout au long de sa réservation l’utilisateur est à même de saisir ou modifier lui-même diverses informations via sa page de suivi, telles que le lieu de livraison et/ou de reprise, la durée de location (pour la prolonger ou l’écourter) ou encore de signaler un problème. Tout ceci en dehors des heures d’ouverture des agences et sans nécessité l’intervention d’un agent LOXAM. Ce service permet ainsi au client de gagner en autonomie et d’obtenir des réponses rapides et précises.

De plus, le client accède facilement aux documents techniques des machines, notamment aux Vérifications Générales Périodiques (VGP). Il peut également géolocaliser en temps réel son matériel loué, grâce aux traceurs GPS, dont sont équipées les machines LOXAM.

Ce nouveau service digital représente aussi un vrai gain de temps pour les équipes LOXAM. Il facilite l’interaction avec les clients, et donne plus de visibilité sur la gestion du matériel (dates de fin de location, optimisation des livraisons et reprises en agences, disponibilités du matériel). Un véritable gain en efficacité pour chacune des parties prenantes.

