Webinaire blocs-portes de réhabilitation

Conscient des nouveaux enjeux du marché liés à la rénovation, JELD-WEN a créé un concept de Réhabilitation pour faire gagner du temps aux bailleurs sociaux, aux menuisiers, mais également aux utilisateurs finaux !

En effet, ce concept a été créé pour s’adapter à tous types d’huisseries existantes (métalliques ou bois). Leur fixation se fait sans cheville et sans aucun élément rapporté (comme la tresse feu) et une fois réceptionnés, les blocs-portes n’ont plus qu’à être posés, avec la certitude que peu importe le secteur, ils répondront aux besoins actuels du marché :

Solution universelle,

Conforme à la réglementation incendie,

Performance acoustique

Résistance thermique,

Faible perte de passage (6 mm seulement),

Joints intumescents invisibles,

Facilité et rapidité de pose,

…

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS SOLUTIONS DE RÉHABILITATION JELD-WEN, INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE WEBINAIRE !

Le jeudi 20 juin prochain à 14h, venez échanger avec nous sur les enjeux de la rénovation dans les bâtiments collectifs et établissements recevant du public (l’inscription est gratuite !).

Au programme :

Pourquoi la rénovation des bâtiments est-elle importante ?

Quelles sont les nouvelles normes de conformité ?

Comment améliorer l’accessibilité et le confort des habitants ?

Quelles sont les solutions pour une mise en œuvre simple et rapide en milieu occupé ?

Pour en savoir plus exit_to_app