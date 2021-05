SWAO offre une grande liberté de choix grâce à un ensemble de produits pouvant être réalisés en standard comme en sur-mesure et ce, quel que soit le matériau. Répondant à toutes les architectures, SWAO en conserve l'authenticité en proposant les matériaux des fenêtres les plus adaptés, et ce, dans de nombreuses dimensions.

Pour plus de réalisme, des détails reproduisent à l'identique le charme de l'ancien : des finitions galbées ou moulurées, des fausses crémones et des petits-bois collés moulurés en PVC qui permettent aussi de préserver le charme, le style et les couleurs des ouvrants initiaux. Proposés en Alu et en PVC, les menuiseries SWAO proposent un large choix de dormants et d'habillages intérieurs et extérieurs (cornières, bavettes...) pour adapter parfaitement la pose des portes et des fenêtres aux contraintes techniques des bâtiments mais également pour une finition esthétique et thermique de qualité.



Quel que soit le style, la marque accompagne et conseille ses clients dans le choix des produits, tant sur le design, la couleur que sur les performances techniques. Enfin, toutes les fenêtres SWAO sont labellisées Origine France Garantie.