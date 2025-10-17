SWAO est une marque du groupe CETIH, spécialiste français en menuiseries pour l'habitat.



SWAO associe l'expertise de CETIH, spécialiste de la porte d'entrée, à la fabrication de fenêtres.



Plus de 150 modèles de portes d'entrée repartis selon 5 matériaux : Acier, Aluminium, Mixte, PVC et Bois. Et un large choix de designs de fenêtres en ALU et PVC adaptées aux différents styles d’habitat.



Nos clients sont au centre de nos préoccupations.

Nous leur facilitons le choix, le conseil et la pose.



Retrouvez tous les produits de SWAO dans les gammes :

Porte d'entrée Acier

Porte d'entrée Aluminium

Porte d'entrée PVC

Porte d'entrée Bois

Fenêtre Alu

Fenêtre PVC

Fenêtre coulissante

Porte fenêtre PVC

Porte fenêtre Alu

Baie coulissante Alu