SWAO
49450 Saint Macaire en Mauges
France
SWAO est une marque du groupe CETIH, spécialiste français en menuiseries pour l'habitat.
SWAO associe l'expertise de CETIH, spécialiste de la porte d'entrée, à la fabrication de fenêtres.
Plus de 150 modèles de portes d'entrée repartis selon 5 matériaux : Acier, Aluminium, Mixte, PVC et Bois. Et un large choix de designs de fenêtres en ALU et PVC adaptées aux différents styles d’habitat.
Nos clients sont au centre de nos préoccupations.
Nous leur facilitons le choix, le conseil et la pose.
Retrouvez tous les produits de SWAO dans les gammes :
- Porte d'entrée Acier
- Porte d'entrée Aluminium
- Porte d'entrée PVC
- Porte d'entrée Bois
- Fenêtre Alu
- Fenêtre PVC
- Fenêtre coulissante
- Porte fenêtre PVC
- Porte fenêtre Alu
- Baie coulissante Alu
OptimoALU : fenêtres, portes-fenêtres et coulissants Aluminium
Repoussez les limites de vos espaces avec OptimoALU qui donne la possibilité de produire des produits de grandes dimensions. Tout particulièrement attendu pour le coulissant ou le galandage,...
Fenêtres Altimo PVC à frappe laquées
SWAO propose sa gamme de menuiseries Altimo PVC à frappe laquées. Le PVC propose aujourd’hui de multiples possibilités d’adopter la couleur dans un choix illimité....
Porte d’entrée aluminium contemporaine ORPHIE
La porte d’entrée SWAO Orphie est un modèle aluminium contemporain au design exclusif et avec de bonnes performances thermiques. Elle est composée d’un ouvrant rainuré,...
Porte d’entrée Aluminium Grand Vitrage STAN
Porte d’entrée SWAO avec d’excellentes performances acoustiques adaptées aux zones urbaines et aéroportuaires et aux performances thermique et d’étanchéité...
Porte d’entrée Acier, porte de garage et portail de clôture Némo
Porte d’entrée, de garage et portail de clôture : 1 esthétique pour toute la façade. Porte d’entrée : ouvrant de 48mm composé de 2 tôles acier...
Porte d’entrée aluminium, porte de garage et portail de clôture CRAZY
Façade coordonnée. Porte d’entrée : ouvrant de 70mm et dormant alu de 66mm. Sur-mesure 1920≤H≥2250 mm 780≤L≥1000mm. Serrure auto multi-points (2 rouleaux 2 crochets...
Les Fenêtres PVC : ALTIMOPVC à frappe
Lignes galbées pour une esthétique actuelle, pack sécurité renforcée jusqu’à 6 points de verrouillage par vantail et son panneau platebande standard. Ouvrants...
Les Fenêtres ALU : PRIMOALU à frappe
Ouvrant discret®: 22mm visibles, masse centrale réduite: 76mm, performances optimales. Dormant rénovation fixation façade avec aile de recouvrement de 43mm en assemblage coupe...