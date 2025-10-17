ConnexionS'abonner
ZI Les alouettes, 2 rue andré citroën
49450 Saint Macaire en Mauges
France
SWAO est une marque du groupe CETIH, spécialiste français en menuiseries pour l'habitat.

SWAO associe l'expertise de CETIH, spécialiste de la porte d'entrée, à la fabrication de fenêtres.

Plus de 150 modèles de portes d'entrée repartis selon 5 matériaux : Acier, Aluminium, Mixte, PVC et Bois. Et un large choix de designs de fenêtres en ALU et PVC adaptées aux différents styles d’habitat.

Nos clients sont au centre de nos préoccupations.
Nous leur facilitons le choix, le conseil et la pose.

Retrouvez tous les produits de SWAO dans les gammes :

  • Porte d'entrée Acier
  • Porte d'entrée Aluminium
  • Porte d'entrée PVC
  • Porte d'entrée Bois
  • Fenêtre Alu
  • Fenêtre PVC
  • Fenêtre coulissante
  • Porte fenêtre PVC
  • Porte fenêtre Alu
  • Baie coulissante Alu

