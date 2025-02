Solution extra plane pour toit plat de FAKRO : une excellente isolation thermique et un design épuré

Le cadre de nos fenetres pour toit plat type F est fabriqué en profils PVC à plusieurs chambres remplis de matériau isolant thermique. La partie supérieure de la fenêtre est constituée d'un innovant vitrage plat. La vitre extérieure est à revêtement réfléchissant et trempée, tandis que la vitre intérieure est antieffraction de classe P2A. En cas de bris de la vitre intérieure, les morceaux de verre ne représentent aucun danger.

Les fenêtres type F sont disponibles avec deux types de vitrage :

Fenêtre avec vitrage triple DU6 avec Uw=0,70 W/m2K selon EN 14351-1 et Urc=0,59 W/m2K, A: 4,0 m2 selon EN 1873:2014.

Fenêtre avec vitrage quadruple DU8 avec Uw=0,64 W/m2K selon EN 14351-1 et Urc=0,51 W/m2K, A: 4,0 m2 selon EN 1873:2014. Adaptée pour la construction passive.

En plus des tailles standard, les fenêtres de type F peuvent être fabriquées sur mesure (de 60x60 cm à 120x220 cm). Cela permet de remplacer les fenêtres existantes, souvent de dimensions non standard, qui ne répondent pas aux exigences actuelles en termes d'isolation thermique. Les fenetres type F sont disponibles également en version ColourLine, permettant d'adapter la couleur extérieure des fenêtres au style du toit existant. Elles peuvent être montées sur une base supplémentaire XRD ou XRD/W de 15 cm de hauteur, facilitant leur installation sur un toit terrasse végétalisée, par exemple. Pour les toits avec une inclinaison inférieure à 2° ou nécessitant un angle d'installation spécifique, utiliser le cadre de montage XRD/A, ajustant l'angle d'installation de 3 à 5 degrés selon la taille. La conception des fenêtres permet le montage d'accessoires à la fois à l'intérieur et à l'extérieur.

Les fenêtres pour toits plats de type F :

sont classées en catégorie B en réaction au feu selon la norme PN-EN 13501-1, ce qui indique leur capacité à résister efficacement aux flammes sur une période prolongée sans propagation notable,

bénéficient de la classe 5, la plus élevée en résistance aux chocs, soit 950 mm (conformément à EN 14351-1),

ont été soumises à des tests d'isolation acoustique sous la pluie selon la norme ISO 10140-1/A2:2014, montrant des performances remarquables. Le coefficient LIA pour les fenêtres DEF DU6 atteint 36 dB.

Disposition des charnières et des vérins dans les fenêtres ouvrantes DEF.

Les fenêtres DEF sont également disponibles dans des dimensions inversées : 90x60 (31), 120x90 (32), 150x100 (33), 200x100 (34).

Pour en savoir plus exit_to_app